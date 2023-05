Met Gala 2023, sul soprabito di Rihanna fioriscono camelie (e gli occhiali hanno le ciglia) Rihanna (incinta del secondo figlio) ha partecipato al Met Gala 2023 col compagno ASAP Rocky. Look total white per la cantante.

A cura di Giusy Dente

Al Met Gala 2023, le celebrities presenti hanno dovuto interpretare il tema "Karl Lagerfeld: A Line of Beauty". I look della serata, dunque, sono stati un omaggio al grande stilista che nella sua lunga carriera ha lavorato per Balmain, per Patou, Chloé Fendi e Chanel. L'evento, il più glamour dell'anno e il più atteso del fashion system, si è svolto come sempre presso il Metropolitan Museum of Art di New York, lunedì 1 maggio. Ha sfilato sul red carpet (assieme al compagno) anche Rihanna, in attesa del secondo figlio. La cantante so è fatta attendere: è arrivata con un "leggero" ritardo all'evento!

Rihanna in total white

Rihanna e A$AP Rocky, già genitori di un bambino di 11 mesi, sono ora pronti ad accogliere in famiglia un altro bebè. La cantante ha svelato la seconda gravidanza in grande stile: durante l'esibizione al Super Bowl! La coppia ha preso parte insieme al Met Gala 2023, proprio come nel 2021. Se all'epoca la 35enne si era affidata a Balenciaga, stavolta sul red carpet ha invece sfoggiato una creazione firmata Valentino Haute Couture.

Asap Rocky in Gucci e Rihanna in Valentino Haute Couture

La 35enne ha incantato i presenti sfilando sul red carpet in total white, col pancione in evidenza. La scelta del bianco è perfettamente a tema con la serata: era il colore con cui Lagerfeld era solito chiudere le sfilate. All'arrivo, la star ha sbalordito i presenti con un soprabito floreale con cappuccio, composto interamente di maxi camelie, simbolo carissimo alla Maison Chanel.

Rihanna in Valentino Haute Couture

Imponente anche il lunghissimo strascico dell'abito, un vestito con spalline sottilissime, scollatura a V, fiore al centro del décolleté. La cantante ha aggiunto un paio di originali occhiali da sole, con lenti scure e montatura bianca, resi unici dalle lunghe ciglia applicate all'esterno. Per questo ingresso spettacolare, i presenti hanno dovuto aspettare un bel po', visto che la coppia ha sfilato per ultima, arrivando sul red carpet con due ore di ritardo.