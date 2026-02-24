Svelato il dress code del Met Gala 2026: il tema “Fashion is Art” preannuncia scintille

“La moda è arte”: è questo il tema del Met Gala 2026 in programma lunedì 4 maggio 2026 presso il Metropolitan Museum of Art di New York.

Sydney Sweeney, Met Gala 2023

"Fashion is Art": se ne vedranno delle belle al Met Gala 2026, con questo tema. Il tradizionale gala annuale di raccolta fondi organizzato da Vogue e da Anna Wintour richiederà ai suoi illustri ospiti di adeguarsi a questo dress code, che è dunque un inno alla moda come forme d'arte vera e propria. Tutti gli invitati diventeranno quadri bianchi tutti da dipingere, diventeranno sculture da plasmare, dando dunque colore e forma alle più disparate visioni artistiche.

Cosa vedremo al Met Gala 2026

La scalinata del Metropolitan Museum of Art vedrà sfilare quest'anno la potente rappresentazione visiva ed estetica del rapporto tra arte e moda. Cosa c'è da aspettarsi stavolta? Sicuramente fioccheranno tanti riferimenti a personaggi iconici del mondo dell'arte, a opere rappresentative, che si tratti di quadri o sculture, a movimenti artistici che hanno lasciato il segno. Magari ci sarà spazio per rendere omaggio a grandi nomi del mondo della cultura, a chi ha lasciato un'impronta importante nel settore artistico. Lo spazio di manovra è davvero ampio per gli stylist, chiamati a dare consigli d'immagine alle celebrities: largo spazio alla fantasia, all'immaginazione, alla sperimentazione.

Kim Kardashian, Met Gala 2025

Il ventaglio si apre a tante interpretazioni possibili e ci si può spingere anche verso vere e proprie performance artistiche, ben più complesse della semplice sfilata sul red carpet. Il Met Gala è un evento di raccolta fondi, ma è anche uno degli eventi mondani più attesi dell'anno: ha fatto dell'esclusività la sua caratteristica principale. Come sempre, quindi, la lista di coloro che prenderanno parte alla serata è top secret ad oggi e tale resterà fino all'ultimo. Edizione dopo edizione, però, ci sono volti sempre presenti, alcuni dei quali capaci di incarnare al meglio lo spirito della serata con look curatissimi che fanno puntualmente il giro del mondo, da Jared Leto a Lady Gaga per fare solo due nomi.

Jennifer Lopez, Met Gala 2023

Rihanna è una di quelle che rispetta di più il dress code, ma come lei anche Zendaya negli anni si è tanto sbizzarrita, catalizzando le attenzioni con outfit di grande impatto. Tra i look recenti più iconici anche quello di Kim Kardashian a volto coperto e come dimenticare Blake Lively con l'abito cangiante. Le aspettative, su tutti loro, sono altissime e sono chiamati a stupire il pubblico trasformandosi in opere d'arte viventi. Potremmo vedere nude look ispirati ai nudi dell'antichità, tecnica illusoria del trompe-l'oeil sui vestiti, abiti scultura, stampe che rimandano a dipinti iconici, omaggi ad artisti importanti, magari anche a figure il cui operato ha incrociato anche la moda. Ne vedremo delle belle.