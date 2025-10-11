stile e Trend
video suggerito
video suggerito

Arriva il Brit Gala, la versione inglese del Met Gala: anche il British Museum vuole la sua serata fashion

Dopo il Metropolitan Museum of Art di New York, arriva il Brit Gala del British Museum di Londra, che sta organizzando una serata di raccolta fondi simile.
Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora
A cura di Giusy Dente
0 CONDIVISIONI
Sydney Sweeney, Met Gala 2025
Sydney Sweeney, Met Gala 2025

Il Met Gala è un evento che non ha bisogno di presentazioni. È la serata iconica che coniuga arte e moda, organizzata dal Metropolitan Museum of Art di New York per raccogliere fondi e finanziare il Costume Institute, la sezione del museo dedicata alla storia della moda. L'evento ogni anno ha un tema diverso e viene scelto un dress code da imporre alla selezionatissima lista di invitati, che include celebrities provenienti da ogni parte del mondo, che si sfidano a colpi di stile. Sulla scia del museo newyorkese, anche il British Museum londinese ha deciso di organizzare un evento simile che possa diventare un punto di riferimento del mondo fashion.

Cosa è il Brit Gala

Il Brit Gala è l'equivalente londinese del Met Gala newyorkese. L'evento di prossima realizzazione è stato pensato dal British Museum, che vuole una propria serata che possa diventare iconica tanto quella originale, che dal 1995 è sotto la direzione di Anna Wintour. Di base non ci sono solo motivazioni di prestigio, ma chiaramente anche questioni economiche, soprattutto visti i tagli ai finanziamenti statali subiti negli ultimi anni.

Kim Kardashian, Met Gala 2025
Kim Kardashian, Met Gala 2025

Un evento come questo smuove ingenti somme di denaro e spinge gli ospiti a sborsare cifre importanti. La raccolta fondi potrebbe essere una parziale soluzione ai problemi della struttura, che già in passato ha organizzato delle partnership internazionali proprio con lo scopo di finanziare delle operazioni o delle esposizioni. Ora c'è bisogno di un rinnovamento. L'edizione di maggio 2025 del Met Gala intitolata "Superfine: Tailoring Black Style" ha raccolto 31 milioni di dollari, la cifra più alta nei suoi 77 anni di storia. Un biglietto per entrare ha un costo che si aggira attorno ai 75.000 dollari, per avere un'idea!

Leggi anche
Chiara Ferragni torna alla Milano Fashion Week: cosa ha indossato ai Black Carpet Awards 2025
British Museum
British Museum

La fase organizzativa dell'evento, che va verso la sua edizione di debutto, è già nel vivo e c'è già il tema della serata. Come il Met Gala, infatti, anche il Brit Gala darà ai suoi ospiti un dress code a cui ispirarsi per la pianificazione dei look. Per la prima serata il tema sarà il colore rosa, scelto come omaggio alla mostra sull'India antica che chiuderà proprio nel weekend scelto per la serata di gala. Ma attenzione: "Deve essere questo rosa che ha quasi un tocco di viola. Non può essere troppo cipria o troppo sgargiante. Non può essere un rosa Barbie. Deve essere giusto" ha specificato il direttore del museo, Nicholas Cullinan, al Telegraph.

Rihanna, Met Gala 2025
Rihanna, Met Gala 2025

Quando si terrà l'evento e chi parteciperà

Il Brit Gala si terrà il 18 ottobre, in concomitanza con la fiera d'arte Frieze di Londra. Non si sa chi riceverà l'invito, ma certamente si tratterà di ospiti illustri del mondo dello sport, della moda, della televisione, del cinema. Il rischio, ovviamente, è che gli invitati non vogliano presenziare a un evento così dichiaratamente "ispirato" a un altro, anche perché si correrebbe il rischio di prestare il volto a un flop, qualora il Brit Gala si rivelasse non all'altezza del Met Gala, dove il livello è altissimo in termini di sfarzo, impegno, partecipazione.

Moda e lifestyle
0 CONDIVISIONI
Immagine
Trend
Le 6 scarpe più originali viste alle sfilate Primavera/Estate 2026 di Parigi e Milano
Camicie annodate e gonne puffy: capi di tendenza e i look più belli della Settimana della Moda di Parigi
Camicie annodate e gonne puffy: capi di tendenza e i look più belli della Settimana della Moda di Parigi
Le borse più belle della Settimana della Moda, da Dior a Prada i modelli di tendenza della P/E 2026
Le borse più belle della Settimana della Moda, da Dior a Prada i modelli di tendenza della P/E 2026
Tendenze sfilate Primavera/Estate 2026 dalla Milano Fashion Week: sporty glam e colori decisi dominano
Tendenze sfilate Primavera/Estate 2026 dalla Milano Fashion Week: sporty glam e colori decisi dominano
Addio Labubu, è il momento delle bambole "di pezza" (che costano più di mille euro)
Addio Labubu, è il momento delle bambole "di pezza" (che costano più di mille euro)
Tendenze moda per l'autunno 2025: la guida con tutti i trend di stagione
Tendenze moda per l'autunno 2025: la guida con tutti i trend di stagione
I 6 colori di tendenza per l'autunno 2025, dal giallo burro al cioccolato: quali scegliere e come abbinarli
leggi tutta la storia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
stile e Trend
api url views