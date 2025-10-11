Arriva il Brit Gala, la versione inglese del Met Gala: anche il British Museum vuole la sua serata fashion

Sydney Sweeney, Met Gala 2025

Il Met Gala è un evento che non ha bisogno di presentazioni. È la serata iconica che coniuga arte e moda, organizzata dal Metropolitan Museum of Art di New York per raccogliere fondi e finanziare il Costume Institute, la sezione del museo dedicata alla storia della moda. L'evento ogni anno ha un tema diverso e viene scelto un dress code da imporre alla selezionatissima lista di invitati, che include celebrities provenienti da ogni parte del mondo, che si sfidano a colpi di stile. Sulla scia del museo newyorkese, anche il British Museum londinese ha deciso di organizzare un evento simile che possa diventare un punto di riferimento del mondo fashion.

Cosa è il Brit Gala

Il Brit Gala è l'equivalente londinese del Met Gala newyorkese. L'evento di prossima realizzazione è stato pensato dal British Museum, che vuole una propria serata che possa diventare iconica tanto quella originale, che dal 1995 è sotto la direzione di Anna Wintour. Di base non ci sono solo motivazioni di prestigio, ma chiaramente anche questioni economiche, soprattutto visti i tagli ai finanziamenti statali subiti negli ultimi anni.

Un evento come questo smuove ingenti somme di denaro e spinge gli ospiti a sborsare cifre importanti. La raccolta fondi potrebbe essere una parziale soluzione ai problemi della struttura, che già in passato ha organizzato delle partnership internazionali proprio con lo scopo di finanziare delle operazioni o delle esposizioni. Ora c'è bisogno di un rinnovamento. L'edizione di maggio 2025 del Met Gala intitolata "Superfine: Tailoring Black Style" ha raccolto 31 milioni di dollari, la cifra più alta nei suoi 77 anni di storia. Un biglietto per entrare ha un costo che si aggira attorno ai 75.000 dollari, per avere un'idea!

La fase organizzativa dell'evento, che va verso la sua edizione di debutto, è già nel vivo e c'è già il tema della serata. Come il Met Gala, infatti, anche il Brit Gala darà ai suoi ospiti un dress code a cui ispirarsi per la pianificazione dei look. Per la prima serata il tema sarà il colore rosa, scelto come omaggio alla mostra sull'India antica che chiuderà proprio nel weekend scelto per la serata di gala. Ma attenzione: "Deve essere questo rosa che ha quasi un tocco di viola. Non può essere troppo cipria o troppo sgargiante. Non può essere un rosa Barbie. Deve essere giusto" ha specificato il direttore del museo, Nicholas Cullinan, al Telegraph.

Quando si terrà l'evento e chi parteciperà

Il Brit Gala si terrà il 18 ottobre, in concomitanza con la fiera d'arte Frieze di Londra. Non si sa chi riceverà l'invito, ma certamente si tratterà di ospiti illustri del mondo dello sport, della moda, della televisione, del cinema. Il rischio, ovviamente, è che gli invitati non vogliano presenziare a un evento così dichiaratamente "ispirato" a un altro, anche perché si correrebbe il rischio di prestare il volto a un flop, qualora il Brit Gala si rivelasse non all'altezza del Met Gala, dove il livello è altissimo in termini di sfarzo, impegno, partecipazione.