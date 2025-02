video suggerito

Svelato il dress code del Met Gala 2025: cosa c'è da aspettarsi dai look degli invitati Dopo il tema, svelato anche il dress code per il Met Gala 2025, che gli invitati dovranno rispettare scrupolosamente. L'evento è in programma il 5 maggio.

A cura di Giusy Dente

Emily Ratajkowski al Met Gala 2024

Il 5 maggio 2025 il mondo fashion punterà gli occhi sull'evento più atteso dell'anno: il Met Gala. Di edizione in edizione, la kermesse è ormai un momento irrinunciabile: è una passerella per gli invitati, ma soprattutto è il momento con cui il Costume Institute raccoglie fondi per finanziare tutte le proprie attività. Come di tradizione, il Met Gala 2025 inaugurerà la nuova mostra dell'Istituto, aperta al pubblico dal 10 maggio e fino al 26 ottobre 2025. Della serata si conoscevano già il tema, i conduttori, mancava all'appello solo il dress code per gli ospiti: ma è finalmente stato svelato anche quello.

Come si vestiranno gli ospiti del Met Gala 2025

C'è sempre un legame tra la mostra annuale dell'Istituto e il Met Gala che fa da inaugurazione dell'esposizione. Quest'anno, si intitola: "Superfine: tailoring black style". Sarà dedicata per la prima volta esclusivamente a designer afroamericani e sarà la prima degli ultimi 20 anni incentrata sulla moda maschile. Organizzata in 12 sezioni, esplora in che modo i neri hanno usato l'abito e la moda per trasformare le loro identità e immaginare nuovi modi di incarnare i cambiamenti politici e sociali.

Lana Del Rey al Met Gala 2024

Gli elementi per un'edizione memorabile, oltre che molto diversa dalla precedente, ci sono tutti. Come sempre, la lista degli invitati resterà top secret fino all'ultimo momento: non si sa mai con precisione chi sfilerà davanti ai fotografi. Ciò che è certo, è che per tutti vale la stessa regola: un rigido dress code da rispettare, per essere ammessi alla serata. Nel 2024, si erano visti tanti look dedicati al concetto di bellezza effimera, visto che il tema era "The Garden of Time", legato alla mostra "Sleeping Beauties: Reawakening Fashion".

Kim Kardashian attends Met Gala 2024

Stavolta invece il dress code, in relazione alla mostra "Superfine: Tailoring Black Style", si ispira alla figura del Black Dandy e dunque al significato politico e socioculturale del dandismo nella comunità. Il dress code da rispettare, come si legge sui social ufficiali, è "Tailored for You" cioè "Su misura per te": sì a capi studiati e personalizzati, pensati per riflettere il proprio stile personale, il proprio sentire, il proprio concetto di moda, di stile. C'è da aspettarsi più look sartoriali su misura e rivisitazioni del guardaroba tradizionale maschile, piuttosto che il tanto vintage visto in questi anni. Solitamente le sorelle Kardashian non mancano mai alla serata. È sempre presente anche Zendaya, che si è sempre imposta con look spettacolari. Tra gli invitati sempre inseriti nella lista dall'organizzazione, anche Jennifer Lopez, la modella Emily Ratajkowski, Rihanna. Chi sfilerà quest'anno?