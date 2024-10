video suggerito

CFDA Fashion Awards 2024: i vincitori degli Oscar della Moda e i look delle star sul red carpet Questa notte a New York sono andati in scena i CFDA Fashion Awards 2024, meglio noti come gli Oscar della Moda: ecco chi sono i vincitori e le star che hanno sfilato sul red carpet. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Questa notte l'American Museum of Natural History di New York ha ospitato uno degli eventi glamour più attesi dell'anno, la 43esima edizione dei CFDA Fashion Awards, meglio noti come gli Oscar della Moda. Si tratta di una cerimonia di premiazione annuale istituita dall’associazione senza scopo di lucro Council of Fashion Designers of America, che ogni anno celebra stilisti, modelli e icone che si sono distinti per talento nel fashion system. I fondi raccolti durante la serata, inoltre, verranno usati per finanziare lo CFDA Scholarship Fund, fondo per supportare la generazione di designer del futuro. Ecco chi sono i vincitori di quest'anno e le celebrities che si sono distinte per eleganza sull'ambito red carpet.

I vincitori dei CFDA Fashion Awards 2024

Sono tornati i CFDA Fashion Awards, gli Oscar della Moda che anche in questo 2024 hanno premiato le personalità del settore che sono riuscite a distinguersi per talento. Come da tradizione, il riconoscimento più ambito è l'International Design of the Year: a ottenerlo è stato Daniel Roseberry, il direttore creativo di Schiaparelli che ha trasformato i suoi abiti in vere e proprie opere d'arte surrealiste. Erykah Badu ha ricevuto il Fashion Icon Award, Raul Lope di Luar è l'American Accessory Designer of the Year, mentre Michael Kors è stato omaggiato con il Positive Change Award per il suo lavoro con Watch Hunger Stop, God's Love We Deliver e United Nations World Food Programme.

Amy Griffin e Daniel Roseberry

Stuart Vevers ha ottenuto l'Amazon Innovation Award con Coach, marchio che celebra circolarità e sostenibilità, Annie Leibovitz ha alzato al cielo il Media Award, mentre Stephen Burrows ha ricevuto il premio alla carriera. La stilista cubano-americana Isabel Toledo, scomparsa di cancro nel 2019, non solo è stata insignita col Board of Directors Award, ma ha ricevuto anche una menzione speciale: a partire da quest'anno il premio è stato rinominato in suo onore, da ora in poi verrà chiamato Isabel Toledo Board of Directors Tribute.

Blake Lively e Michael Kors

Le star in total black agli Oscar della Moda 2024

A un evento tanto glamour come gli Oscar della Moda non poteva mancare i look innovativi e fashion, anzi, sono state moltissime le star che hanno approfittato del red carpet per sfidarsi a colpi di stile tra tacchi a spillo, cut-out e trasparenze. In molte hanno scelto l'eleganza senza tempo del nero ma non hanno rinunciato a originalità e sensualità. È il caso, ad esempio, di Cynthia Erivo, che ha presentato la serata in total black con un lungo abito con cappuccio firmato per lei da Zac Posen.

Cynthia Erivo in Zac Posen

A seguire il suo esempio, anche Erykah Badu in uno scintillante maxi dress di Thom Browne e Nicole Richie in total leather di Proenza Schouler. Kylie Jenner ha sorpreso tutti in versione dark con un vestito "spinato" firmato Jean Paul Gaultier Couture by Haider Ackermann, mentre Alex Consani ha osato con l'effetto vedo-non vedo con una lunga sirena interamente traforata di Area.

Kylie Jenner in Jean Paul Gaultier Couture by Haider Ackermann

Da Paris Hilton in versione floreale a Blake Lively in total white

I CFDA Fashion Awards 2024 hanno segnato due grandi ritorni sul red carpet: quello di Blake Lively, meravigliosa in bianco by Michael Kors, e quello di Katie Holmes, che ha invece lasciato trionfare le tinte vitaminiche con un abito color block di Carolina Herrera.

Katie Holmes in Carolina Herrera

Paris Hilton ha optato per un mini dress coperto di rose rosse ricamate di Oscar de la Renta, Jenna Lyons ha seguito il trend della moda mannish con uno smoking di Thom Browne, mentre Ella Emhoff, la figlia di Kamala Harris, ha mixato scintillii e street-style con un look di Coach.

Paris Hilton in Oscar de la Renta

Non è mancato un tocco davvero principesco: Winnie Harlow ha sfilato con un'eroina della Disney in un maxi dress celeste e argento di Kate Barton. Chi si aggiudica il titolo di regina glamour della serata?

Ella Emhoff in Coach