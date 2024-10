video suggerito

Ella Emhoff, la figlia di Kamala Harris ai CFDA Fashion Awards 2024: niente tacchi, indossa gli anfibi Ieri sera si è tenuta la 43esima edizione dei CFDA Fashion Awards, gli Oscar della Moda, e tra le star che hanno sfilato sul red carpet c’era anche Ella Emhoff, la figlia di Kamala Harris. Cosa ha indossato per la sua prima volta all’evento. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Questa notte all'American Museum of Natural History di New York si è tenuta la 43esima edizione dei CFDA Fashion Awards, gli Oscar della Moda che ogni anno premiano stilisti, modelli e personalità che si sono distinte per talento nel settore. Al di là dell'International Design of the Year Daniel Roseberry, i veri protagonisti dell'evento sono stati i volti noti che hanno calcato il red carpet, sfidandosi a colpi di stile tra abiti griffati e dettagli originali. Katie Holmes in color block, Paris Hilton floreale, Kylie Jenner col vestito "spinato": tra le numerose star che hanno partecipato all'evento c'era anche Ella Emhoff, la figlia di Kamala Harris, che ancora una volta è riuscita a rivelare il suo animo anti-convenzionale.

Chi ha vestito Ella Emhoff ai CFDA Fashion Awards 2024

Ella Emhoff è diventata nota per essere la figlia di Kamala Harris, la candidata democratica alla Presidenza degli Stati Uniti, ma da qualche tempo a questa parte sta facendo parlare di sé grazie alla sua passione per la moda. Dopo le esperienze da modella e da imprenditrice, ora ha conquistato anche il red carpet dei CFDA Fashion Awards 2024. Per dare il meglio di lei in fatto di stile si è affidata alla Maison Coach (il cui direttore creativo ha ricevuto anche l'Amazon Innovation Award) ma non per questo ha rinunciato allo stile anti-convenzionale e originale che da sempre la contraddistingue. Per lei niente abiti principeschi, maxi strascichi e tacchi a spillo, ha preferito un completo che ha mixato alla perfezione glamour e street-style.

Ella Emhoff agli Oscar della Moda 2024

La figlia di Kamala Harris è regina di anti-convenzionalità agli Oscar della Moda

Per la sua prima volta agli Oscar della Moda Ella Emhoff ha sfoggiato un completo a effetto mélange di Coach. Ha abbinato un crop top con spalline sottili tempestato di paillettes "metallizzate" a una maxi gonna scozzese sui toni del nero arricchita da un enorme fiocco scintillante sul davanti. Ha detto no ai tacchi alti "d'ordinanza" e ha preferito un paio di anfibi di pelle borchiati e raso terra, completando il tutto con una borsetta a tracolla decorata con dei dadi di cristalli della sua collezione di accessori. Non ha rinunciato agli occhiali da visto over e tondi, ormai tratto distintivo del suo stile, mentre per quanto riguarda i capelli li ha tenuti legati in uno chignon tiratissimo. Tatuaggi sulle braccia in vista, sguardo serio e beauty look naturale: la figlia di Kamala è regina di anti-convenzionalità.

Ella Emhoff in Coach