Katie Holmes torna sul red carpet: agli Oscar della Moda 2024 sfila con l’abito tagliato color block Katie Holmes è stata tra le grandi protagoniste degli CFDA Fashion Awards 2024, meglio noti come gli Oscar della Moda. Per il gran ritorno sul red carpet ha seguito il trend del color block: ecco chi ha firmato il suo abito “tagliato”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

I CFDA Fashion Awards, meglio noti come gli Oscar della Moda, sono tornati con la loro 43esima edizione: si sono tenuti questa notte all'American Museum of Natural History di New York e hanno premiato stilisti, modelli e personalità che si sono distinti per talento nel settore. A ottenere il riconoscimento più ambito, l'International Design of the Year, è stato Daniel Roseberry, il direttore creativo di Schiaparelli che ha trasformato i suoi abiti in vere e proprie opere d'arte surrealiste, ma, al di là dei vincitori, a rendere l'evento ancora più glamour sono state le numerose star che hanno sfilato sul red carpet. Tra loro c'era anche Katie Holmes, tornata alla vita mondana con un look che non poteva passare inosservato.

Katie Holmes rilancia il color block agli Oscar della Moda 2024

Katie Holmes è stata tra le grandi protagoniste degli CFDA Fashion Awards 2024 e non solo perché è tornata sul red carpet dopo diversi mesi (di recente era stata impegnata con la nuova esperienza al college della figlia Suri Cruise), ha anche colorato l'evento con un look che non poteva passare inosservato. L'avevamo lasciata in versione dark con un lungo abito di pizzo traforato, ora la ritroviamo agli Oscar della Moda al fianco di Wes Gordon, il direttore creativo delle Maison Carolina Herrera che ha scelto proprio lei come "musa" durante l'atteso evento. Per l'occasione l'attrice ha rilanciato il trend del color block, avvero delle tinte vitaminiche ma a contrasto che sembrano essere destinate a dominare l'Autunno/Inverno 2024-25.

Katie Holmes e Wes Gordon

Chi ha firmato il look di Katie Holmes ai CFDA Fashion Awards 2024

L'abito di Carolina Herrera indossato da Katie Holmes è un lungo e sinuoso tubino bicolor, un modello dalla silhouette fasciante con gonna rosso corallo e bustier a maniche lunghe e con spalline imbottite in rosa confetto. La sua particolarità? Ha dei tagli cut-out sui fianchi e una maxi scollatura sulla schiena arricchita da un romantico fiocco in velluto nero. Per completare il tutto la diva ha scelto degli accessori coordinati in total red, dai pendenti con le pietre scintillanti alle pumps col tacco alto di Gianvito Rossi. Non è mancata la classica clutch bag ma declinata in nero. Capelli raccolti in un'acconciatura alta e bon-ton, make-up dai toni naturali e sorriso stampato sulle labbra: Katie Holmes non ha perso la bellezza e il fascino che da sempre la contraddistinguono.

Katie Holmes in Carolina Herrera