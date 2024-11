video suggerito

Katie Holmes senza trucco e con le ballerine di velluto: per andare a teatro sceglie la semplicità Katie Holmes è stata paparazzata a Broadway mentre si recava a teatro e per l’occasione ha detto no ai classici look da gala. Ha preferito puntare sulla semplicità con il viso struccato e le ballerine raso terra. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Katie Holmes potrà anche essersi presa una pausa dal cinema ma continua a essere super attiva quando si parla di vita mondana newyorkese. Sarà perché ha molto tempo libero da quando la figlia Suri ha cominciato il college o perché semplicemente ama l'atmosfera dinamica e vivace della Grande Mela, ma la cosa certa è che viene avvistata spesso tra le strade della città. È proprio quanto capitato nelle ultime ore: l'attrice è stata paparazzata a Broadway, per la precisione fuori al Barrymore Theatre, in una inedita versione acqua e sapone. Ecco tutti i dettagli del look da "teatro" con cui ha celebrato la semplicità.

Il look acqua e sapone di Katie Holmes

L'avevamo lasciata con un abito bicolor scollato sulla schiena agli Oscar della Moda, oggi ritroviamo Katie Holmes in una versione decisamente più casual. Sebbene per convenzione si associ sempre il teatro a uno stile formale, curato, elegante e chic, l'attrice ha pensato bene di andare in controtendenza: per assistere allo spettacolo Our Town a Broadway ha preferito puntare tutto sulla semplicità. Il dettaglio che balza subito all'occhio nelle foto paparazzate è che ha il viso completamente struccato ma, nonostante l'assenza di fondotinta, eye-liner e mascara, ha conservato intatta l'innata bellezza che la contraddistingue fin dai tempi di Dawson's Creek.

Katie Holmes con le ballerine di velluto

Katie Holmes segue il trend autunnale delle ballerine

Anche in fatto di outfit vero e proprio Katie Holmes ha preferito celebrare la comodità. Ha lasciato nell'armadio i lunghi abiti principeschi, i completi mannish e le pencil skirt bon-ton, ha optato per una morbida gonna di raso viola scuro alla caviglia abbinata a un maglioncino in tinta. Niente pellicce, giacche eleganti o soprabiti gioiello, ha sfoggiato un giubbino di jeans leggermente oversize dal lavaggio chiaro. Non è mancata la borsa maxi in pelle rossa, mentre per quanto riguarda le scarpe ha indossato un paio di ballerine raso terra, un modello in velluto oro con la punta quadrata e un cinturino sul collo del piede. Katie non è forse meravigliosa anche in questa versione cozy?