video suggerito

Suri Cruise pronta per il college: qual è l’università scelta dalla figlia di Katie Holmes Suri Cruise ha compiuto 18 anni lo scorso aprile e ora è pronta per abbandonare il “nido materno”: ecco qual è il college che ha scelto e che comincerà a frequentare a partire dal prossimo autunno. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Suri Cruise sta crescendo: ha compiuto 18 anni lo scorso aprile e ora per lei si avvicina il momento di diventare davvero "grande" andando via di casa. Finita spesso al centro del gossip per il complesso rapporto col papà Tom Cruise, con il quale al momento non avrebbe alcun tipo di contatto, è sempre stata tenuta a debita distanza dai riflettori dalla mamma Katie Holmes. Nonostante sia ormai maggiorenne e possa scegliere da sola come e quando apparire in pubblico, sembra non essere assolutamente interessata al mondo dello spettacolo. Proprio di recente ha scelto il college che frequenterà a partire dal prossimo autunno, a prova del fatto che vuole dedicarsi solo allo studio.

Cosa studierà Suri Cruise

Il prossimo autunno Suri Cruise abbandonerà il "nido materno" e si trasferirà a Pittsburgh per dare il via a una nuova esperienza, quella del college. Ha deciso di prendere le distanze dalla "vecchia" vita newyorkese e di trasferirsi in Pennsylvania, dove frequenterà la Carnegie Mellon University, che al momento è al 24esimo posto nella classifica dei migliori college degli Stati Uniti. Si tratta di uno degli istituti più antichi e prestigiosi d'America, famoso per la sua scuola di arte drammatica. Nonostante nel mondo della recitazione potrebbe avere la strada spianata, visto che i genitori sono entrambi degli attori hollywoodiani di successo, Suri non vuole seguire le loro orme, ha deciso di frequentare un corso di laurea di moda.

Suri Cruise con la felpa del college

Suri Cruise per la prima volta lontana da mamma Katie Holmes

A dare la notizia è stata proprio la 18enne, che in occasione del Commitment College Day, il giorno in cui i college chiudono le iscrizioni per l'anno accademico futuro, ha posato su TikTok con la felpa della sua futura università. A farle compagnia non potevano che essere i compagni di classe della Avenues The World School di Manhattan, l'istituto in cui si è diplomata. Per Suri Cruise si tratterà della prima esperienza da "adulta", fino ad oggi non si era mai allontanata così a lungo da mamma Katie Holmes, anzi, spesso l'ha seguita anche durante i suoi viaggi in giro per il mondo. Con Tom Cruise, invece, i rapporti sarebbero praticamente inesistenti: i due non si vedrebbero da anni per volontà della figlia, che ancora ad oggi non accetterebbe la sua vicinanza a Scientology.

Leggi anche Katie Holmes segue la mania degli abiti nude: il look di pizzo è completamente traforato