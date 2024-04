video suggerito

Suri Cruise compie 18 anni e somiglia sempre di più alla madre Katie Holmes La figlia di Tom Cruise e dell'ex protagonista di Dawson's Creek è diventata maggiorenne. Tra passione per la moda e recitazione, il futuro della figlia d'arte sembra essere nel mondo dello spettacolo.

A cura di Annachiara Gaggino

Suri Cruise e Katie Holmes

Suri Cruise ha da poco compiuto 18 anni. La figlia di Tom Cruise e Katie Holmes ha raggiunto la maggiore età ed è stata protagonista di una serie di foto dei paparazzi che l'hanno immortalata per le strade di New York. Dagli scatti pubblicati è impossibile non notare la somiglianza della ragazza con la madre, in particolare ai tempi in cui l'attrice recitava nella celebre serie tv degli anni Novanta, Dawson's Creeks.

Katie Holmes si è sempre impegnata per garantire alla figlia un'infanzia e un'adolescenza il più normali possibili, cercando di tenerla lontana dai media. La neo diciottenne non ha nemmeno un profilo social, cosa che accende ancora di più la curiosità dei fan. Fin da piccola, infatti, Suri Crise è stata considerata un'icona di stile, con un innato senso per la moda, ogni vestitino indossato dalla bambina diventava di tendenza. Sembra quindi che ci sia proprio la mo0da nel futuro della ragazza che, però, secondo alcune indiscrezioni avrebbe anche un talento per la recitazione.

Suri Cruise e Katie Holmes nel 2015

Chi è Suri Cruise, figlia di Tom Cruise e Katie Holmes

Classe 2006, la bambina nasce da una delle coppie più amate di Hollywood. In quel periodo, infatti, il futuro assieme di Tom Cruise e Katie Holmes sembra roseo, ma nel 20212 i due divorziano e la causa sembra essere stata la vicinanza dell'attore a Scientology e il desiderio della moglie di proteggere la piccola dal suo fanatismo. Da allora le sue apparizioni pubbliche sono ridotte al minimo e le immagini si limitano a qualche scatto rubato tra le strade della Grande Mela.

Suri Cruise e Katie Holmes nel 2015

Il rapporto con il padre sembra non essere dei migliori, secondo alcune indiscrezioni lui non l'avrebbe nemmeno chiamata per il suo compleanno e se questo fosse successo "lei non l'avrebbe voluto sentire", ha affermato una fonte al Daily Mail. I due non si vedrebbero da dieci anni, in quanto a lui non sarebbe permesso avere rapporti con lei dall'organizzazione religiosa che permette di frequentare solo gli adepti. Dopo il divorzio Katie Holmes ha ottenuto l'affidamento esclusivo della bambina, oltre che 400mila dollari all'anno come assegno di mantenimento. Ora che Suri Cruise è diventata maggiorenne, però, il padre non è più costretto a versare la cifra, ma sembra che continuerà a contribuire alla crescita della figlia pagandole gli studi.

Suri Cruise e Katie Holmes nel 2014

Il futuro di Suri Cruise

La ragazza, infatti, si sta preparando per il Collage. A giugno si diplomerà alla Avenues The World School di Manhattan ma non è stato ancora reso noto dove proseguirà il suo percorso scolastico. Alcune fonti dicono che stia valutando università in tutto il mondo, ma potrebbe decidere rimanere a New York per stare vicino alla madre.

La sua indole da trend-setter potrebbe vederla nel mondo della moda in futuro, ma sembra che abbia dimostrato anche una particolare predisposizione per la recitazione. "Le chiedo in continuazione di partecipare ai miei film. Ha davvero talento", ha raccontato la madre in un'intervista. Per ora il suo curriculum si limita agli spettacoli scolastici.