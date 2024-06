video suggerito

Suri Cruise dice addio al cognome del papà: il nuovo nome è un omaggio a mamma Katie Holmes Suri Cruise ha cambiato nome, lo ha fatto per spezzare ogni legame con il padre Tom e per dare il via davvero a una nuova vita senza più essere considerata la “figlia di”: ecco qual è il cognome che ha scelto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

7 CONDIVISIONI condividi chiudi

Suri Cruise sta crescendo e a quanto pare presto "spiccherà il volo", lasciando il nido materno per dare il via alla sua vita "da adulta". Ha compiuto 18 anni lo scorso aprile, qualche settimana fa si è diplomata e ha partecipato al classico ballo di fine anno con tanto di look in pieno stile diva. Come lei stessa ha rivelato in un video social postato da un compagno di classe, ha anche scelto il college che frequenterà: si trova in Pennsylvania e la costringerà a lasciare New York (e mamma Katie Holmes). Ora che è diventata maggiorenne, inoltre, ha preso una decisione importante per la sua identità: ha cambiato cognome, rompendo ogni tipo di legame col papà Tom Cruise (con il quale non aveva contatti ormai da anni).

I rapporti tra Tom e Suri Cruise

Da quando è nata a oggi Suri Cruise è stata tenuta il più possibile lontana dai riflettori, i genitori hanno infatti deciso di preservare la sua privacy, così da farle vivere un'infanzia "normale". Le uniche foto che la vedono protagonista sono quelle paparazzate tra le strade di New York, nelle quali appare sempre in compagnia di mamma Katie Holmes. Le ultime foto col papà divo? Risalgono ad almeno un decennio fa. Stando alle indiscrezioni, infatti, la 18enne non avrebbe più avuto (e voluto) rapporti con lui da quando la madre ha messo fine al matrimonio. Secondo l'accordo di divorzio, Tom Cruise si sarebbe limitato a pagare gli alimenti e le spese legate alla figlia (pari a 400.000 dollari all'anno). Ora sarà lui a finanziare gli studi universitari di Suri ma continuerà a non avere l'obbligo di essere presente fisicamente nella sua vita.

Il significato del nuovo cognome di Suri

Ora, sarà perché intendeva spezzare ogni legame col padre o perché semplicemente non voleva più essere identificata come la "figlia di", ma la cosa certa è che Suri Cruise ha deciso di cambiare nome. Già alla cerimonia di diploma è stata chiamata "Suri Noelle" ma per quale motivo ha scelto proprio questo cognome? Si tratta di un dolce omaggio alla mamma Katie Holmes, il cui secondo nome di battesimo è proprio Noelle. Insomma, con il raggiungimento della maggiore età e l'inizio dell'università Suri ha voluto davvero dare il via a una "nuova vita". Nonostante il "cambio di identità", però, non dimenticherà mai tutto quello che la mamma ha fatto per lei, anzi, le sarà per sempre riconoscente.