Dove vanno all'università i figli delle star: i college prestigiosi che frequentano Da Suri Cruise a Moses Martin, i figli delle star di Hollywood si sono diplomati e ora si preparano a iniziare l'università. Ecco quali frequenteranno.

A cura di Arianna Colzi

Gwyneth Paltrow con i suoi figli

Anche per i nepo babies è tempo di andare all'università. I figli delle star di Hollywood sono da sempre abituati a frequentare i college più prestigiosi degli Stati Uniti. Non fanno eccezione coloro che si sono diplomati nel 2024 e che sono diventati maggiorenni proprio quest'anno: tra loro troviamo Suri Cruise, figlia di Katie Holmes e Tom Cruise, Violet Affleck, figlia di Jennifer Garner e Ben Affleck, e Moses Martin, secondogenito di Gwyneth Paltrow e Chris Martin. Scopriamo quale università frequentano i futuri divi di Hollywood.

I college scelti dai nepo babies di Hollywood

Suri Cruise si è diplomata quest'anno e pochi mesi fa aveva condiviso uno scatto mentre indossa la felpa della Carnegie Mellon University in Pennsylvania. Dopo essersi diplomata alla LaGuardia High School, infatti, alla festa post diploma diversi studenti indossano le felpe del college che frequenteranno. Stando a quanto riportano diversi siti di news, la giovanissima dovrebbe frequentare un corso inerente alla moda. Anche il figlio di Sharon Stone, Quinn, neo diciottenne, sta per iniziare il college dove studierà medicina, a differenza del fratello maggiore Roan che aveva scelto economia.

Jennifer Garner e Violet Affleck

Tanto orgoglio anche per Jennifer Garner e Ben Affleck, la cui figlia, Viola Affleck, dopo il diploma si iscriverà a Yale, una delle università migliori del Paese, facente parte della cosiddetta Ivy League. Non sappiamo che facoltà possa aver scelto. Altro nepo baby pronto a partire per il college è il 18enne Moses Martin, figlio di Gwyneth Paltrow e Chris Martin. Dopo Apple Martin, primogenita della coppia, che studia alla prestigiosa Vanderbilt, il fratello ha scelto la Brown University di Providence, a Rhode Island. I due ex coniugi si erano riuniti proprio lo scorso maggio per celebrare il diploma del figlio.

Gwyneth Paltrow con i figli Apple e Moses