video suggerito

Geri Halliwell con la figlia Bluebell alle sfilate di Londra: i nepo baby conquistano la Fashion Week Burberry ha chiuso la London Fashion Week dedicata all’Autunno/Inverno 2025-26 e nel front-row della sfilata ha ospitato diversi nepo baby. In quanti hanno riconosciuto Bluebell, la figlia di Geri Halliwell? Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora

A cura di Valeria Paglionico

11 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Sfilate Autunno/Inverno 2025-2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Si è appena conclusa la London Fashion Week e sono state moltissime le Maison di fama internazionale che hanno presentato le loro collezioni per l'Autunno/Inverno 2025-26. Come da tradizione, Burberry ha chiuso l'evento con una sfilata andata in scena alla Tate Britain, dove il direttore creativo Daniel Lee ha interpretato il bisogno di "staccare la spina e partire" attraverso cappotti iconici, abiti da sera sartoriali e sciarpe ispirate alle tappezzerie country. Il front-row è stato invaso dalle star, anche se sono stati soprattutto i nepo baby ad attirare le attenzioni dei media. In quanti hanno notato Bluebell, la primogenita di Geri Halliwell?

Geri e Bluebell Hallowell come sorelle alla London Fashion Week

Sono passati decenni da quando le Spice Girls si sono sciolte ma tutte le ragazze che facevano parte della band continuano a essere famosissime sia in Gran Bretagna che nel resto del mondo. Non sorprende, dunque, che Geri Halliwell, alias Ginger Spice, abbia partecipato alla sfilata di Burberry, Maison simbolo del made in Britain.

Geri Halliwell e Bluebell Gervasi

La cosa particolare è che ha portato con lei anche la prima figlia Bluebell Madonna Gervani. Nata dalla relazione della popstar con lo sceneggiatore Sasha Gervasi, ha compiuto 18 anni lo scorso anno e sembra essere pronta per andare alla conquista del fashion system. Cappottino avvitato e jeans a zampa per la nepo baby, trench panna e borsetta iconica per la mamma Spice: le due potrebbero essere tranquillamente scambiate per sorelle.

Leggi anche Tony Effe con la collana vietata a Sanremo: alle sfilate di Milano libero dal regolamento Rai

Brooklyn Beckham e Nicola Peltz

I nepo baby nel front-row di Burberry

Blubell Halliwell non era l'unica "figlia di" presente alla sfilata londinese di Burberry, anzi, lo show si è trasformato in una sorta di ritrovo ufficiale dei nepo baby inglesi.

Georgia May-Jagger

Brooklyn Beckham, primogenito di David e Victoria, condivide da sempre un legame speciale con la Maison made in Britain, dunque non poteva mancare all'evento (al quale si è fatto accompagnare dalla moglie Nicola Peltz).

Lennon Gallagher

Tra i giovanissimi con cognomi "noti" c'erano anche Georgia May-Jagger, figlia del frontman dei Rolling Stone, Lennon e Gene Gallagher, figli di Liam Gallagher degli Oasis, e la cugina Anais, figlia di Noel Gallagher, tutti presenze fisse sui red carpet internazionali. Saranno loro a dominare il fashion system nei prossimi anni?

Gene Gallagher