Annalisa alla conquista di Parigi: alle sfilate col rossetto "nascosto" nei tacchi a spillo Annalisa sembra essere destinata a diventare una star internazionale e a dimostrarlo è stata la recente apparizione alla Paris Fashion Week. Ha partecipato alla sfilata di Balmain e ha "nascosto" un dettaglio molto originale nei suoi tacchi a spillo.

A cura di Valeria Paglionico

A pochi giorni dalla fine delle sfilate di Milano, è partita la Paris Fashion Week dedicata alla stagione Autunno/Inverno 2025-26 e sono diverse le Maison di fama internazionale che stanno definendo gli ultimi dettagli dei loro show. A rendere l'evento ancora più glamour sono le star sedute tra le prime file dei front-row, che ne approfittano per sfidarsi a colpi di stile. Tra loro ci sono anche diversi volti molto noti al pubblico italiano: dopo Chiara Ferragni, tornata alle sfilate francesi dopo oltre un anno di pausa, ieri è stato il turno di Annalisa. La cantante sembra essere pronta per andare alla conquista del mercato europeo e per farlo ha sfoggiato un look che non poteva passare inosservato.

Annalisa col mini abito-giacca alla Paris Fashion Week

Dopo aver spopolato alle sfilate milanesi con la pelliccia yeti, ieri sera Annalisa ha fatto la sua prima apparizione alla Paris Fashion Week, dando prova di non avere nulla da invidiare alle star internazionali. Accompagnata dall'intero staff, prima tra tutte la stylist Susanna Ausoni, ha partecipato alla sfilata di Balmain e ha posato come una diva in versione dark. Per l'occasione ha puntato su un outfit audace e grintoso della Maison francese: ha indossato un mini abito giacca nero, un modello con la gonna corta, l'abbottonatura doppiopetto, i revers in raso e le iconiche spalline imbottite e a punta. Niente top o camicie, ha indossato il vestito-blazer senza reggiseno, mettendo in risalto il décolleté con una scollatura profonda.

Annalisa alla sfilata di Balmain

Quanto costano le scarpe col rossetto di Annalisa

Per completare il tutto Annalisa ha scelto un paio di collant velati e una pochette di pelle da portare con la fascia intorno al polso. Proprio come successo a Milano con delle calzature "appuntite", anche questa volta a fare la differenza sono state le scarpe: un paio di pumps nere e con la punta metallica in ottone, la loro particolarità? Il tacco a spillo è a forma di rossetto rosso (non a caso sul sito ufficiale di Balmain il modello viene presentato come "Décolleté Lipstick"). Il loro prezzo è di 1.850 euro e riescono ad aggiungere un tocco di originalità a ogni tipo di outfit. Capelli sciolti ed extra long, orecchini logati, e make-up con ombretto gold: Annalisa non ha nulla da invidiare alle dive internazionali ed è prontissima per andare alla conquista del mercato europeo.

Pumps di Balmain