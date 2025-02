video suggerito

Annalisa alla Milano Fashion Week è regina di stile con la pelliccia yeti Annalisa è stata tra gli ospiti speciali della sfilata di Dsquared2 che si è tenuta ieri sera a Milano. Con la sua maxi pelliccia yeti non può forse già essere definita una delle regine di stile della Fashion Week?

A cura di Valeria Paglionico

È partita ufficialmente la Milano Fashion Week e sono moltissime le Maison pronte per presentare le loro collezioni per l'Autunno/Inverno 2025-26. Ieri ad aprire le danze nel pomeriggio era stata Gucci (che ha sfilato senza stilista), mentre in serata si è tenuto l'atteso show di Dsquared2, che in passerella ha celebrato i suoi 30 anni di attività tra poliziotti sexy vestiti di pelle e cowboy con jeans giarrettiera. Il front-row è stato letteralmente invaso dalle star, prima tra tutte Chiara Ferragni che è tornata alla Settimana della Moda dopo un anno. A farle compagnia c'era anche Annalisa, che dopo il ritorno a Sanremo al fianco di Giorgia continua a incantare tutti col suo stile glamour.

Il look di Annalisa alla sfilata di Dsquared2

Annalisa è ormai una delle indiscusse icone fashion del nostro paese: sono lontani i tempi in cui sfoggiava tailleur e abiti "da bambolina", da qualche anno a questa parte ha rivoluzionato la sua immagine e ora punta tutto su un perfetto mix di sensualità e glamour. Ne ha data l'ennesima prova alla sfilata di Dsquared2 dove, seduta accanto a Chiara Ferragni, ha sorpreso i presenti con un look che non poteva passare inosservato. Seguita dalla fidata stylist Susanna Ausoni, ha indossato una maxi pelliccia yeti total black, un modello smanicato e con bavero alto e rigido che ha trasformato in un mini dress (naturalmente l'outfit è firmato Dsquared2).

Annalisa con la pelliccia yeti di Dsquared2

Annalisa lancia il trend degli stivali bianchi

Per completare il look Annalisa ha scelto un borsetta in pelle e borchie metalliche della Maison e un paio di collant neri velati. A fare la differenza sono state le scarpe: niente pumps o sandali, ha preferito un paio di stivali bianchi drappeggiati e col tacco a spillo, modello destinato a diventare un must degli inizi della primavera 2025. La cantante ha poi tenuto i capelli sciolti ed extra lisci, mettendo in risalto il nuovo taglio con la frangia dritta e piena. Un velo di rossetto rosso sulle labbra, occhi esaltati da un tocco di mascara e blush rosato sulle guance: Annalisa sembra non avere rivali in fatto di stile, tanto da poter essere già definita una delle regine Fashion della Settimana della Moda milanese.

Annalisa in Dsquared2