video suggerito

Standing ovation per Giorgia e Annalisa: incantano a Sanremo nella serata delle cover in black&white Look black&white per Giorgia e Annalisa, che si sono esibite insieme all’Ariston nella serata dei duetti incantando il pubblico con le loro voci. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Giusy Dente

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La quarta serata del Festival di Sanremo è quella dedicata ai duetti e alle cover. Sin dall'annuncio delle collaborazioni decise dagli artisti in gara quest'anno, grande attenzione si è subito soffermata su due nomi. Giorgia, che partecipa alla kermesse col brano La cura per me, ha deciso di salire sul palco con Annalisa. Per lei è un ritorno sul palco dell'Ariston, calcato più volte, l'ultima nel 2024. Per questo ritorno ha scelto un look speciale, coordinato a quello della collega.

Giorgia e Annalisa insieme a Sanremo

I fan di Annalisa, chi la segue dai tempi di Amici, hanno visto il suo stile cambiare, evolversi nel tempo. È cresciuta, come donna e come artista e di conseguenza, si è trasformata anche la sua immagine. Oggi coi suoi look la cantante comunica grinta, determinazione, forza: gli abiti da bambolina hanno lasciato il posto a un abbigliamento molto più grintoso, deciso, anche sexy, con una certa predilezione per il nero. Lo ha scelto anche per il ritorno all'Ariston, ma declinato in una versione elegante e al tempo stesso moderna. Viceversa Giorgia, che nelle scorse serate ha sempre scelto il nero, stavolta ha puntato sul bianco.

Annalisa in McQueen

Il look di Annalisa e Giorgia nella serata delle cover

Tailleur nero per Annalisa, completo bianco per Giorgia: le due cantanti hanno coordinato i loro look creando una grande armonia sul palco, cromatica e musicale. Le voci si sono perfettamente fuse creando magia pura e regalando un'esibizione che il pubblico ha molto apprezzato, al punto da alzarsi in piedi per applaudire, al termine della performance. Annalisa ha scelto un due pezzi firmato McQueen: pantaloni a zampa, blazer asimmetrico con spalline strutturate e ombelico in vista. Pantaloni a sigaretta per Giorgia, con maxi blazer, gilet e camicetta trasparente.