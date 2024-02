Annalisa dagli abiti rosa al reggicalze, la trasformazione a Sanremo: “Sto meglio grintosa che bambolina” Dal primo Sanremo nel 2013 a oggi, i look di Annalisa sono cambiati. L’immagine di bambolina è stata sostituita da quella di una donna sicura di sé e grintosa. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

Annalisa a Sanremo nel 2013 e 2024

Annalisa è stata una delle grandi protagoniste del Festival di Sanremo appena concluso: si è classificata terza e il suo brano già si candida a essere uno dei più cantati e ballati dei prossimi mesi. La cantante ha affrontato la gara canora con grinta e determinazione, trasferendo questo approccio anche nelle sue scelte di stile, che hanno certamente contribuito a darle sul palco un'immagine molto decisa. La cantante nel tempo ha modificato le sue scelte, il suo modo di vestire, rendendolo maggiormente aderente alla sua persona e alle sue performance: è cresciuta artisticamente e come donna e questa trasformazione si è vista anche nei look. Confrontando le foto del primo e dell'ultimo Sanremo, la metamorfosi è evidente.

Annalisa da Sanremo 2013 a Sanremo 2024

Se c'è un colore che oggi nessuno immaginerebbe addosso ad Annalisa, è il rosa. La cantante di recente ha eletto il nero a nuance dominante del suo guardaroba e anche a Sanremo 2024 ha scelto il total black come filo conduttore (scelta condivisa con molti altri compagni di avventura in gara) sempre con reggicalze in vista. Lei quest'anno si è affidata a Dolce&Gabbana durante tutte le serate, una Maison di cui indossa da tempo le creazioni. Ha curato lo styling Susanna Ausoni, che la affianca da anni e a cui la cantante deve la sua trasformazione.

Annalisa a Sanremo 2013

Sicuramente i suoi outfit e le sue scelte di stile nel tempo sono cambiate, anche grazie ai professionisti a cui si è affidata. Dando un'occhiata alle foto del suo primo Sanremo, Annalisa è irriconoscibile! Nel 2013, dopo la partecipazione ad Amici, è salita per la prima volta sul palco dell'Ariston. Aveva 28 anni e negli scatti delle serate indossava shorts in pizzo beige abbinati a camicetta semitrasparente, una gonnellina plissettata rosa abbinata a un'ampia blusa. Questi capi, queste silhouette, questi colori sono l'opposto di ciò che è oggi Annalisa.

Annalisa a Sanremo 2013

Ovviamente sono passati più di 10 anni, lei è maturata artisticamente e come donna, dunque è una trasformazione comprensibile, che dimostra il lavoro fatto su di sé, per migliorare la propria immagine e renderla autentica e al tempo stesso d'impatto, in linea con ciò che è diventata crescendo. Riguardandosi indietro è lei sessa a faticare a riconoscersi! Intervistata da Fanpage.it prima del debutto a Sanremo 2024 ha ammesso proprio, in merito alla sua metamorfosi: "Negli anni ho capito che sto meglio più grintosa che bambolina, questo stile lo eviterei. Ecco perché andrò sul grintoso".

Annalisa in Dolce&Gabbana, Sanremo 2024

Oggi con gli outfit Annalisa comunica la determinazione e la forza di una 38enne che non si è mai arresa, che ha creduto in se stessa, che ha lavorato sodo e che ha raggiunto una certa confidenza col proprio corpo, dunque non ha problemi a mostrare anche un lato più sexy. Sta bene con la propria immagine, ma benché sia per tutti un'icona trendy, ha anche lei come ogni essere umano dei momenti no. Intervistata da Vanity Fair aveva raccontato: "A un certo punto mi sono guardata allo specchio e ho cercato di capire i miei punti di forza. Ho lavorato su quelli con tenacia, mi sono anche messa a dieta. Ma la mattina mi faccio schifo".