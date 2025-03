video suggerito

Bianca Balti tra pizzo e maxi gioielli è regina di eleganza alla Paris Fashion Week Dopo la sfilata di Fendi a Milano, Bianca Balti è volata alla Paris Fashion Week dove Valentino ha portato in passerella la nuova collezione.

A cura di Giusy Dente

Bianca Balti è volata a Parigi per godersi lo show di Valentino. La Maison ha portato in passerella la collezione Autunno/Inverno 2025-26 nella giornata di domenica 9 marzo. Alessandro Michele nominato Direttore creativo ormai un anno fa ha invitato tutti gli amici più cari della Casa di moda. Assieme alla modella c'erano nel front row anche Victoria De Angelis, Alessandro Borghi, Jared Leto, Chappell Roan, Georgina Rodriguez. Con Bianca Balti cresce il numero di star italiane nel front row delle sfilate parigine: in questi giorni abbiamo visto anche Annalisa, Valentina Ferragni, Damiano David, Rose Villain, Sarah Toscano e il ritorno a distanza di un anno di Chiara Ferragni.

Bianca Balti alle sfilate

Bianca Balti è stata una delle grandi protagoniste del Festival di Sanremo appena concluso. Carlo Conti l'ha scelta come co-conduttrice: ha visto in lei una donna che sul palco avrebbe potuto portare una ventata di freschezza e positività e difatti così è stato. La sua spontaneità e il suo sorriso all'Ariston hanno conquistato tutti. Terminata l'esperienza sanremese è tornata nel suo mondo: quello della moda e delle passerelle. Si è immersa nella Milano Fashion Week partecipando allo show di Fendi per poi volare a Los Angeles per il Vanity Fair Oscar Party che segue la cerimonia di consegna delle statuette. Non poteva certo mancare alla Settimana della Moda parigina, in particolare alla sfilata di Valentino. Proprio della Maison italiana era uno degli abiti sfoggiati al Festival di Sanremo, una creazione con maxi scollatura, cristalli sulle spalline, gonna di piume e guanti da diva.

Il look di Bianca Balti

"Le Meta-Theatre des Intimites": questo il nome della collezione Autunno/Inverno 2025-26 presentata da Alessandro Michele alla Settimana della Moda parigina. Bianca Balti per l'occasione ha incarnato perfettamente lo spirito del Direttore creativo e della Maison, con un look elegante e romantico, ma molto ricco. Per lei abito in pizzo bianco con inserti in macramé, corpetto con colletto leggermente rialzato e gonna asimmetrica. Ha completato l'outfit con collant e guanti entrambi in pizzo bianco, cappotto furry color cipria con dettagli a contrasto in nero e bottoni gioiello, borsa a tracolla. Impossibile non notare i maxi gioielli, raffinati ma al tempo stesso di grande effetto, dalla collana d'oro con cristalli agli scintillanti orecchini pendenti. La modella è sempre icona di stile col suo gusto raffinato.