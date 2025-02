Bianca Balti da Sanremo alla Milano Fashion Week: illumina le sfilate con un abito nude con motivi floreali

video suggerito

A cura di Arianna Colzi

Bianca Balti

Bianca Balti è stata tra le protagoniste della seconda giornata della Milano Fashion Week. La modella, infatti, era seduta in prima fila alla sfilata di Fendi, accanto alla cantante Rose Villain e all'attrice Miriam Leone. Balti è da sempre molto vicina al brand italiano, tanto che all'Ariston ha sfoggiato uno dei capi della collezione Fendi Couture. Dopo l'esperienza al Festival, Balti è tornata a Los Angeles, condividendo la sua emozione e felicità per l'esperienza fatta all'Ariston: ora è tornata in Italia per partecipare alla Settimana della moda dove sfilano le collezione Autunno/Inverno 2025-26. Per l'occasione ha sfoggiato un abito con ricami floreali effetto nude.

Bianca Balti illumina il front row alle sfilate di Milano

Raggiante e super chic, Bianca Balti ha illuminato il front row alla sfilata Autunno/Inverno 2025-26 di Fendi. La modella era seduta in prima fila per assistere alla collezione disegnata da Silvia Venturini Fendi, con cui ha scattato anche una fotografia nel backstage. Il look scelto per la sfilata ricordava quello firmato Fendi Couture scelto per la seconda serata del Festival di Sanremo, quando aveva indossato un abito tempestato di strass con effetto nude. Balti, infatti, ha scelto quattro abiti di quattro brand diversi per la conduzione al Festival di Sanremo: l'abbiamo vista splendere in un abito disegnato da Alessandro Michele per Valentino, in un altro firmato Armani Privé e infine con un Roberto Cavalli, che lasciava intravedere la cicatrice sull'addome, segno dell'operazione a cui si è sottoposta.

Bianca Balti da Fendi

Per la sfilata di Fendi, invece, ha optato per un abito midi effetto nude che giocava con trasparenze e una texture dai motivi naturali e floreali. L'abito con scollo bardot della collezione Primavera/Estate 2025 presentava una texture argentata realizzata con paillettes, strass e ricami.

Bianca Balti con look Fendi

Il look era completato da un cappotto nero, un paio di sandali coordinati e una borsa a mano color sabbia.

Rose Villain, Bianca Balti e Miriam Leone