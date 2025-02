Dove vive Bianca Balti: la casa a Los Angeles con piscina e arredi etnici

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

Bianca Balti sarà una delle grandi protagoniste del Festival di Sanremo 2025: Carlo Conti l'ha scelta come co-conduttrice e insieme a Gerry Scotti e Antonella Clerici sarà sul palco dell'Ariston durante la serata inaugurale dell'11 febbraio. Per lei non si tratta della prima volta all'evento, vi aveva già partecipato nel 2013, quando aveva affiancato Fabio Fazio e Luciana Littizzetto durante la finale. Ora, però, torna a Sanremo in uno dei momenti più difficili della sua vita: da mesi sta combattendo contro il cancro ma, nonostante ciò, non ha perso il sorriso e la gioia di vivere. Nell'attesa di rivederla sul noto palco ligure, ecco le foto della sua enorme casa a Los Angeles.

La casa a Los Angeles di Bianca Balti

È ormai da anni che Bianca Balti ha abbandonato Lodi, la sua città di origine, per trasferirsi negli Stati Uniti e, sebbene torni spesso a Milano per gli impegni da modella, vive stabilmente a Los Angeles con le figlie Matilde e Mia, nate rispettivamente da Christian Lucidi e Matthew McRae, e con il nuovo fidanzato Alessandro Cutrera.

La terrazza esterna

La sua casa è una maxi villa tipicamente americana, ovvero che si estende su un unico livello e che ha moltissimi spazi verdi e all'aperto. All'esterno c'è una grande terrazza attrezzata con tendoni, zone pranzo, solarium e piscina. Questa parte dell'abitazione è dotata anche di una cucina con barbecue "con vista", ovvero che affaccia sul mare della "città degli angeli".

La cucina esterna con barbecue

Come è arredata la villa di Bianca Balti a Los Angeles

All'interno della casa, invece, a dominare è il bianco, colore che dona incredibile luminosità agli ambienti, dalla camera da letto al salotto.

La casa arredata in bianco

Sul pavimento ha il parquet, mentre alle classiche finestre ha preferito le vetrate maxi.

Il soggiorno col pianoforte

Nella zona living, quella in cui ama trascorrere il tempo con le figlie e le amiche, ha un enorme specchio da selfie, un pianoforte a coda e un palo da pole dance.

Gli arredi etnici

Il soggiorno, invece, è arredato con un enorme divano bianco, un proiettore e degli accessori etnici, da una ceramica che riproduce una pianta di fiori gialli a un quadro di una zebra arricchito da cornice gold. Non mancano il camino, la cabina armadio e i grossi tappeti per rilassarsi sul pavimento.