Bianca Balti torna a Sanremo con l'abito nude trasparente e indossando il suo sorriso migliore Dopo l'esperienza di co-conduttrice, dove ha incantato il pubblico con simpatia e un sorriso contagioso, Bianca Balti è tornata ancora sul palco dell'Ariston.

A cura di Giusy Dente

Bianca Balti

Sorridente, simpatica, spigliata, naturale, a proprio agio: Bianca Balti alla co-conduzione del Festival di Sanremo 2025 sembra abbia messo tutti d'accordo. Al punto che Carlo Conti l'ha voluta nuovamente con sé nella serata finale. È stata proprio la modella a rivelare i vincitori del Premio Sergio Bardotti – Miglior testo e del Premio per il miglior componimento musicale Giancarlo Bigazzi.

Lo stile di Bianca Balti a Sanremo

Valentino, Gucci, Giorgio Armani Privé, Atelier Versace, Fendi Couture: sul palco dell'Ariston, calcato in veste di co-conduttrice, Bianca Balti ha indossato splendide creazioni, abiti che l'hanno incoronata regina della serata. La modella ha portato in scena una ventata di freschezza: ha illuminato tutto col suo sorriso contagioso, di cui si percepiva tutta l'autenticità. Ha voluto portare sul palco un inno alla vita, una celebrazione della gioia.

Bianca Balti in Valentino con gioielli Bulgari

Ha scelto di mostrare la cicatrice lasciata sul suo corpo dalla battaglia contro il cancro. Di recente si è sottoposta a delle chemioterapie che le hanno anche fatto perdere i capelli, ma non ha voluto né foulard né parrucche per l'esperienza sanremese. Si è quindi fatta vedere esattamente per ciò che è, ma ha espressamente sottolineato in conferenza stampa:

Sono venuta in qualità di top model a indossare i miei vestiti, a fare competizione con Cristiano Malgioglio, ma non perché non voglio raccontare il dolore, purtroppo ovunque ci giriamo vediamo il dolore. Voglio essere stasera una celebrazione della vita, lo voglio vivere così.

Bianca Balti in Fendi Couture con gioielli Bulgari

Il look di Bianca Balti per la finale

Bianca Balti è tornata all'Ariston per svelare i vincitori del Premio Sergio Bardotti – Miglior testo e del Premio per il miglior componimento musicale Giancarlo Bigazzi (votato dai professori dell'orchestra). Look firmato Ermanno Scervino per lei con gioielli Garatti. Il vestito è stato realizzato appositamente per lei, per la finale di Sanremo.

Bianca Balti in Ermanno Scervino con gioielli Garatti

L'outfit è composto da due pezzi distinti: il body-corsetto e l'abito. Il body è realizzato in raso di seta, con steccatura e impunture, come i corsetti di fine Ottocento. L'abito è confezionato in chiffon crêpon, con lungo strascico sul retro. Ma soprattutto, la modella ha indossato il suo sorriso smagliante e contagioso, che ha incantato il pubblico sanremese.