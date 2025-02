video suggerito

I look della finale di Sanremo 2025, voti e pagelle Serata finale si Sanremo, sul palco a condurre arrivano Alessia Marcuzzi e Alessandro Cattelan, tra i cantanti in gara Elodie, Achille Lauro, Fedez e Tony Effe. Ecco tutti i look dell’ultima puntata, chi veste chi e i voti ai vestiti nelle nostre pagelle di stile. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Marco Casola

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Siamo arrivati alla fine. Dopo quattro giorni intensi, a tratti noiosi, la serata finale chiude questa edizione 2025 di Sanremo. Un'edizione in cui, parlando di stile, non abbiamo visto fuochi d'artificio, eppure ci aspettavamo grandi cose. Le nostre aspettative sono state deluse a causa dello stuolo infinito di look neri e outfit iper griffati che sembravano usciti da un catalogo o da un servizio pubblicitario. Qualche soddisfazione l'abbiamo avuta dalle magnifiche Gaia, Noemi ed Elodie e anche da artisti come Achille Lauro. Conducono la finale, insieme a Carlo Conti, Alessia Marcuzzi e Alessandro Cattelan, lei con abiti Dolce&Gabbana, lui in bianco sparkling griffato Armani. Ecco tutti i look della serata finale di Sanremo, gli abiti dei protagonisti del Festival e le pagelle con i voti ai vestiti di conduttori, cantanti in gara e ospiti di stasera.

Carlo Conti in Stefano Ricci – Voto 8

Smoking nero in velluto con rever in satin per la finale. Attraverso le nostre pagelle avevamo chiesto a Carlo Conti di proporre in finale qualcosa di più originale, Carlo però è molto impegnato e non ci ha accontentati. Nonostante ciò non possiamo ammettere che è molto elegante e dobbiamo promuoverlo.

Carlo Conti in Stefano Ricci

Francesca Michielin in Miu Miu – Voto 6–

Diciamo che Michielin non è la best dressed di quest'anno, possiamo però darle il premio di consolazione per l'originalità, dato che, a differenza delle colleghe, non indossa i soliti abiti da gran sera. In finale punta ancora su semplicissimi pantaloni scuri abbinati a un body con inserti sparkling.

Francesca Michielin in Miu Miu

Alessandro Cattelan in Giorgio Armani – Voto 8

Cattelan copia Elettra Lamborghini e in finale appare in total white, elegantissimo e accecante con il suo smoking bianco dai rever scintillanti. L'effetto gelataio era dietro l'angolo ma Alessandro si difende e azzecca il suo look di questa sera.

Alessandro Cattelan in Giorgio Armani

Willie Peyote in Corneliani – Voto 4

Alcuni suoi colleghi hanno iniziato male e sono migliorati in corsa, Willye ha invece invertito il trend. All'inizio ci piaceva, ora un po' meno. Anche lui in nero, anche lui con la camicia nera. Noia.

Willye Peyote in Balestra

Alessia Marcuzzi in Dolce&Gabbana – Voto 8

Alessia Marcuzzi dà il via all'avventura sanremese con un abito sobrio ed essenziale, che nasconde sulla schiena una maxi scollatura. Sui social si sprecano i commenti negativi che giudicano l'abito funereo e monacale. In alcuni casi il nero basic funziona, questo è uno di quesi casi. La conduttrice poteva esordire con un sexy abito scollato, scelta scontata! Con il suo primo look rompe gli schemi. Brava Alessia!

Alessia Marcuzzi in Dolce&Gabbana con gioielli Fabio Collection

Marcella Bella in Amen – Voto 4

Tornano glitter e paillettes, stavolta letteralmente da capo a piedi. Marcella ma che ci combini? Ieri ti avevamo promossa, ci era piaciuto il tuo abito rosso e adesso, cosa è successo? Per noi è no!

Marcella Bella in Amen

Bresh in Ami Paris – Voto 7

Finalmente Bresh aggiusta il tiro e in finale dice addio ai look noiosi e agli smanicati. Sicuramente qualcuno storcerà il naso ma a noi il look piace. Bella la palette colori e soprattutto molto cool il contrasto tra la semplicità della shirt e la ricchezza dei jeans sparkling.

Bresh in Ami Paris con gioielli APM Monaco