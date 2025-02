video suggerito

Quanto costano gli occhiali da sole con cristalli di Mahmood indossati anche da Carlo Conti a Sanremo Mahmood è stato il protagonista della serata delle cover insieme a Geppi Cucciari. Il cantante si è esibito in un medley dei suoi successi sfoggiando un paio di occhiali da sole che sono stati poi protagonisti del siparietto con Carlo Conti. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Arianna Colzi

94 CONDIVISIONI condividi chiudi

Mahmood

Mahmood è stato il protagonista della serata della cover al Festival di Sanremo 2025. Il cantante ha condotto la puntata da record di ascolti di venerdì 14 febbraio, insieme a Geppi Cucciari e al fianco di Carlo Conti, e si è poi esibito in un medley dei suoi successi che ha incantato l'Ariston. Anche i suoi look, curati insieme alla stylist Ramona Tabita, sono stati apprezzatissimi sui social: dal completo con doppiopetto fino al cardigan traforato, i look di Mahmood esaltano la anima di performer. Sui social, però, è piaciuto particolarmente il tentativo da parte di Mahmood di insegnare a Carlo Conti la coreografia di Tuta Gold, il brano in gara lo scorso anno a Sanremo. Il siparietto ha generato tantissimi meme anche per via degli occhiali da sole fatti indossare da Mahmood a Conti.

Gli occhiali da sole di Mahmood a Sanremo

Gli occhiali indossati da Mahmood durante l'esibizione del medley a Sanremo 2025. Il modello, firmato Swarovski, è lo stesso indossato durante l'ultimo tour nei palazzetti che il cantante riprenderà a maggio con altre date in giro per l'Italia. Un paio di occhiali simili e sempre dello stesso brand il cantante li aveva indossati nel 2022 in occasione di uno shooting per la rivista CAP74024, a dimostrare la predilezione del cantante per gli occhiali da sole gioiello che danno un tocco in più al look

Mahmood con occhiali Swarovski

Il modello indossato prima da Mahmood e poi da Carlo Conti è il SK6027 nero. La forma irregolare è perfettamente in linea con il ritorno dello stile y2k, quello di inizio anni Duemila. Gli occhiali sono ricoperti da 1760 cristalli cry di tre dimensioni differenti.

Leggi anche Mahmood debutta a Sanremo 2025 con gli occhiali: tutti i look per la serata delle cover

Gli occhiali indossati da Mahmood di Swarovski

I cristalli sono inseriti a mano creando un effetto pavé grazie al motivo Meteora. Le lenti da sole, invece, sono interamente nere e perfetti per i look da tutti i giorni. Vengono venduti a 850 euro sul sito del brand.

Mahmood e Carlo Conti