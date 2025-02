Mahmood a Sanremo 2025 insegna Tuta Gold a Carlo Conti e lo colpisce sul naso: il medley ha infiammato l’Ariston

video suggerito

Dopo il medley di Mahmood sulle note dei suoi più grandi successi – NLDA, Bakugo, Ra ta ta, Soldi, Kobra e Tuta Gold – Carlo Conti si è divertito con il co-conduttore scelto per la sua quarta serata del Festival in scena stasera, venerdì 14 febbraio 2025, al teatro Ariston facendosi prestare i suoi occhiali argentati e una lunga e attillata giacca nera. Insieme al celebre cantante hanno regalato una gag divertente nel tentativo di ripetere i passi di Tuta Gold, diventata in pochi secondi meme virale su X.

Il video di Carlo Conti e Mahmood a Sanremo 2025

Mahmood dopo aver fatto indossare gli occhiali da sole argentati e luminosi a Carlo Conti, ha provato a insegnargli i passi di Tuta Gold. "Non fare scherzi" ha scherzato il conduttore e direttore artistico prima di essere colpito per sbaglio sul naso. "No, non volevo" ha sorriso il cantante, Mahmood, scusandosi per la piccola botta che ha fatto sorridere anche Conti. Il siparietto andato in scena dopo il medley ha fatto sorridere tutti ed è diventato in pochi secondi virale su X.

Il medley di Mahmood a Sanremo 2025 che ha infiammato l'Ariston

La performance di Mahmood nella serata cover di Sanremo ha catturato l'attenzione dei telespettatori e di tutti i presenti al teatro Ariston. Vestito di rosso fuoco e accompagnato dai da un gruppo di ballerini in passamontagna nero, ha cantato e ballato con un medley dei suoi brani di successo, NLDA, Bakugo, Ra ta ta, Soldi, Kobra e Tuta Gold. Il conduttore e direttore artistico, una volta terminata l'esibizione, si è complimentato con il cantante scelto come co-conduttore della serata: "Sei il numero uno a livello internazionale. Bisogna dirlo con orgoglio", le parole.