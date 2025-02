Mahmood debutta a Sanremo 2025 con gli occhiali: tutti i look per la serata delle cover

video suggerito

Mahmood è il co-conduttore della quarta serata del Festival di Sanremo, dedicata a cover e duetti. Ecco i look scelti per il palco dell'Ariston.

A cura di Giusy Dente

Mahmood a Sanremo

Mahmood torna al Festival di Sanremo in una nuova veste. Dopo aver calcato il palcoscenico del Teatro Ariston in qualità di cantante in gara, anche con notevole successo, ora Carlo Conti lo ha scelto come co-conduttore della quarta serata. Ci sarà proprio lui ad affiancarlo e con loro anche Geppy Cucciari. Dall'artista ci si aspetta una ventata di energia e personalità, ma anche dei look degni di nota. Su quel fronte non ha mai deluso le aspettative, imponendosi con uno stile trendy e riconoscibile, sempre impeccabile.

Il primo look di Mahmood a Sanremo

È Ramona Tabita a curare gli outfit sanremesi di Mahmood, icona fashion e grande appassionato di moda. Si è anche cimentato in passerella alla Fashion Week parigina, oltre a essere presenza fissa nella lista degli ospiti delle sfilate. Ebbene, è stato avvistato all'ultima sfilata di Prada, il che fa pensare che almeno uno dei look dell'Ariston sarà curato proprio dal celebre brand italiano. E sempre di Prada era uno dei look di Sanremo 2024, un'edizione in cui il suo stile era stato molto criticato da Simone Pillon, che non aveva apprezzato l'uso di tacchi e scollature.

Mahmood in Balenciaga

Chissà se sotto il primo look sanremese della quarta serata Mahmood ha messo le mutande portafortuna ricevute in regalo dal suo team! Il primo outfit scelto dal co-conduttore è qualcosa di estremamente classico, un completo nero firmato Balenciaga: giacca attillata e pantaloni larghi sartoriali in lana barathea, con un dolcevita aderente senza cuciture tono su tono, abbinato a delle derby Bloc Rim in pelle di vitello nera lucida. La vera sorpresa del look, però, sono gli occhiali.

