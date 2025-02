video suggerito

Le mutande con la pannocchia di Mahmood: la storia del regalo scaramantico prima di Sanremo Mahmood ha raccontato, nella conferenza stampa di venerdì 14 febbraio a Sanremo, di aver ricevuto un regalo scaramantico da parte del suo team, una sorta di portafortuna prima del debutto come co conduttore all’Ariston. Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora

A cura di Arianna Colzi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Mahmood

Mahmood sarà uno dei co-conduttori della quarta serata del Festival di Sanremo 2025 dedicata ai duetti e alle cover. Insieme a lui salirà sul palco dell'Ariston anche Geppi Cucciari, l'altra co-conduttrice di questa serata. Il cantante arriva all'Ariston per la prima volta in veste di conduttore: ha partecipato per tre volte a Sanremo in gara con Soldi, Brividi, in coppia con Blanco, e Tuta Gold. In conferenza stampa il cantante ha scelto di indossare un cappotto grigio abbinato a pantaloni gessati e una camicia con un maxi fiocco.

Il regalo ricevuto da Mahmood prima di Sanremo 2025

Mahmood è stato il protagonista della conferenza stampa di venerdì 14 febbraio 2025. Il cantante di Tuta Gold ha raccontato che il suo team, una volta arrivati a Sanremo, gli ha regalato un paio di mutande con una pannocchia disegnata sopra, probabilmente per indossarle durante la sua conduzione sanremese come porta fortuna. Poco prima, infatti, il cantante aveva risposto alla domanda su eventuali riti scaramantici, rivelando di non averne, per poi dopo riflettere sul gadget portafortuna che gli è stato regalato. Geppi Cucciari ha subito ironizzato sulla risposta di Mahmood commentando: "Fino alla panocchia stava andando tutto bene".

Mahmood arriva a Sanremo

L' evoluzione di stile di Mahmood a Sanremo

C'è grande attesa per la co-conduzione di Sanremo 2025. I look, curati con la stylist sarà Ramona Tabita, sono uno dei tanti motivi che hanno portato Mahmood a essere così amato dal pubblico. Lo scorso anno aveva incantato l'Ariston con un look worker firmato Prada e con la tuta gold realizzata da Pierpaolo Piccioli ex Direttore Creativo di Valentino.

Mahmood con la tuta gold firmata Valentino