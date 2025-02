video suggerito

Mahmood da Sanremo a C’è Posta per Te: chi ha firmato il completo di velluto indossato sul palco Mahmood è l’ospite speciale della sesta puntata di C’è Posta per Te. Reduce dal successo di Sanremo, dove ha ricoperto i panni di co-conduttore, è tornato in tv con un elegante completo di velluto: ecco chi lo ha firmato. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Valeria Paglionico

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su C'è posta per te 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

C’è Posta per Te è tornato: oggi, sabato 22 febbraio 2025, va in onda la prima puntata del programma dopo la pausa sanremese della scorsa settimana. A quanto pare gli “effetti del Festival” si sono fatti sentire anche su Canale 5: sebbene i grandi protagonisti dello show continuino a essere gli invitati separati dalla busta, ad attirare tutte le attenzioni degli spettatori è stato uno degli ospiti speciali, Mahmood. Reduce dal successo nei panni di co-conduttore sul palco dell’Ariston, il cantante ha voluto fare visita a Maria De Filippi, approfittandone per dare ancora una volta prova di essere un’indiscussa icona glamour e contemporanea.

Mahmood è dark a C'è Posta per Te

Sul palcoscenico dell’Ariston aveva incantato tutti con la sua bellezza, la sua simpatia e i suoi look iper contemporanei fatti di giacche traforate, occhiali da vista e paillettes, oggi ritroviamo Mahmood a C’è Posta per Te in versione dark. Per una sorpresa speciale organizzata da Maria De Filippi ha puntato sull’eleganza senza tempo del nero ma rivisitando il total black in chiave super glamour.

Mahmood a C'è Posta per Te

Il cantante ha infatti seguito la moda degli outfit a effetto velvet con un abito di velluto nero firmato Mugler (per la precisione un modello della collezione Fall/Winter 2024-25).

Mugler collezione F/W 2024-25

Il completo di velluto di Mahmood

Niente completi su misura dal taglio classico, Mahmood a C'è Posta per Te ha preferito una variante “irregolare” ma ugualmente fashion. Per il ritorno in tv dopo Sanremo ha indossato un completo di velluto dark con i pantaloni oversize e la giacca coordinata, un modello con abbottonatura laterale e revers asimmetrici. Ha evitato di completare il tutto con camicia e canotta, sotto il blazer non ha indossato nulla, lasciando così il petto nudo. Non sono mancati gli stivaletti di pelle a punta e un orecchino pendente e scintillante, mentre per quanto riguarda i capelli, li ha tenuti tirati all'indietro col gel. Non è forse lui l'artista più glamour del momento?

Mahmood in Mugler