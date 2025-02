Geppi Cucciari a Sanremo 2025: “Il sindaco mi ha dato della raccomandata. Un bacio a Giorgia Meloni? Con il braccio di Elodie” Le dichiarazioni di Geppi Cucciari rilasciate nel corso della conferenza stampa della quarta serata del Festival di Sanremo 2025. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Daniela Seclì

Geppi Cucciari ha presenziato alla conferenza stampa della quarta serata del Festival di Sanremo 2025. Affiancherà Carlo Conti insieme a Mahmood nell'attesissima serata delle cover. Durante la conferenza, c'è stata una bizzarra gag del sindaco di Sanremo Alessandro Mager, di cui Cucciari sembra non avere colto l'ironia. Poi, si è espressa su Giorgia Meloni e si è rifiutata di giudicare Katia Follesa.

Cosa ha detto il sindaco di Sanremo e la replica di Geppi Cucciari

Il sindaco di Sanremo ha dato dei fiori a Geppi Cucciari e ha aggiunto con un pizzico di ironia che gliene avrebbe dato un mazzo perché "Geppi Cucciari è raccomandata". La comica è rimasta spiazzata: "Da chi? Dal buon senso". E lui: "Da me". Cucciari ha accettato i fiori e lo ha ringraziato. Ma poco dopo, è tornata sull'argomento: "Il sindaco mi ha appena dato della raccomandata, sono un po' intimorita. Si è raccomandato di darmi i fiori e in effetti me li ha dati". Quindi, ha parlato del misto di emozioni con cui sta affrontando questa esperienza:

Ho un misto di gioia, preoccupazione, ansia, desiderio di non deludere chi ho davanti e me stessa. Ognuno affronta le sfide della vita a modo proprio. Dentro ho tanta gente che dice cose, vediamo chi vincerà.

Ha svelato che opterà per abiti lunghi: "Stasera avrò abiti lunghi, non sono la mia dimensione naturale. Tu dirai, perché te lo sei messo? Me lo sto ancora chiedendo. Però la prima serata richiede eleganza, si entra nel salotto delle persone".

Il bacio negato a Giorgia Meloni

Nel corso della lunga conferenza stampa della quarta serata di Sanremo 2025, è stato chiesto a Geppi Cucciari se manderebbe un bacio a Giorgia Meloni. La sua replica è stata: "Glielo mando con il braccio di Elodie". E ha aggiunto: "Uno lavora da vent'anni per mantenere rapporti ottimi con tutti, poi arrivate voi a mettere zizzania".

Geppi Cucciari torna a parlare dell'ex Ministro Sangiuliano

Geppi Cucciari ha assicurato: "Il mio pensiero è sempre per mia madre, che mi dispiace che non veda questo Festival". È contenta di condividere questa esperienza con Mahmood: "Lo conoscevo da tanti anni. L'ho sempre amato da lontano senza sapere perché. Adesso che lo conosco so pure il perché. È la bellezza di trovarsi tra anime diverse". In conferenza stampa, memori del dialogo con l'ex Ministro Sangiuliano al Premio Strega, hanno chiesto a Geppi Cucciari se pensa che il Ministro della Cultura Alessandro Giuli abbia ascoltato le canzoni di Sanremo. La sua risposta è stata:

Non conosco questa risposta ma se l'ha fatto era nell'ambito del suo essere antropologicamente al mondo. L'avrà fatto da uomo, non da ministro. Mi spiace a distanza di anni, prendere coscienza del fatto che i destini miei e di Sangiuliano siano intrecciati così. I nomi siano sempre legati, malgrado la volontà di entrambi. Non lo avrei mai pensato.

Poi, ha ammesso candidamente: "Io odio le conferenze stampa, ho sempre paura di generare aspettative che non sono in grado di rispettare".

La sua opinione su Roberto Benigni e il rifiuto di parlare di Katia Follesa

"Chi non vorrebbe esibirsi dopo Benigni": ha ironizzato Geppi Cucciari dopo l'annuncio della presenza dell'attore stasera a Sanremo. Poi ha aggiunto: "Carlo ha detto che Roberto Benigni farà un saluto. Sarò in ascolto anch'io. Lo sguardo con cui osservano il mondo i comici tende a somigliarsi. Io non mi paragono minimamente a uno come Roberto Benigni, è unico. Non lo definisco un comico, è un artista incredibile. Sono felice di salire sullo stesso palco". Quanto a Katia Follesa, si è rifiutata di giudicare la sua performance come le è stato chiesto in conferenza stampa:

Mi stai chiedendo di giudicare uno sketch e chi l'ha voluto, chi l'ha approvato, chi l'ha messo insieme. Non mi sembra giusto. Trovo che Katia sia stata bravissima ieri. Non sopporto parlare di chi non c'è. Carlo ha fatto una scelta. Ha chiamato tante persone con personalità diverse, i numeri gli stanno dando ragione. Le critiche sono una faccia di questo mestiere. Ti diranno "Sei la più bella" e "Sei un ces*o". Io so che non sono vere né una né l'altra.