Roberto Benigni ospite stasera a Sanremo 2025, Carlo Conti: "Un mio sogno che si realizza" La conferenza stampa per il quarto appuntamento con il Festival di Sanremo si apre con un annuncio inaspettato: Roberto Benigni sarà superospite della serata. Carlo Conti non ha nascosto l'emozione: "È un sogno che si realizza".

La conferenza stampa per il quarto appuntamento con il Festival di Sanremo si apre con un annuncio inaspettato: Roberto Benigni sarà il superospite della serata. Nel dare la notizia Carlo Conti non ha nascosto l'emozione: "È un sogno che si realizza per me".

Carlo Conti: "Roberto Benigni farà un annuncio"

A poco dall'inizio della conferenza di venerdì 14 febbraio, Carlo Conti ha ammesso di essere molto emozionato per un annuncio sul quarto appuntamento con il Festival di Sanremo. Il conduttore ha rivelato che il superospite della serata sarà Roberto Benigni. "Lascerò la conferenza per incontrare un ospite che ho provato a invitare nei miei precedenti Festival. Apriremo con lui la serata" ha chiarito Conti. Per il direttore artistico si tratta di un vero e proprio sogno che si realizza: "Verrà a fare un saluto a modo suo, con il solito entusiasmo". E ha rivelato: "Farà un annuncio". Non è la prima volta che Benigni sale sul palco della kermesse canora, partecipò a quella condotta da Pippo Baudo nel 2002, Paolo Bonolis nel 2009 e fu ospite di Gianni Morandi del 2011.

La conferenza stampa con Carlo Conti: Geppi Cucciari e Mahmood co-conduttore

Cresce l'attesa per la quarta serata del Festival di Sanremo, quella dedicata ai duetti. Al fianco di Carlo Conti ci saranno Mahmood e Geppi Cucciari. Quest'ultima ha esordito con una battuta in risposta al sindaco, che scherzando ha detto di voler dare i fiori a Geppi "che è raccomandata". La co – conduttrice ha subito replicato: "Da chi? Dal buon senso". E lui ha ironizzato: "Da me". Tra i 29 cantanti in gara, alcuni si esibiranno insieme, come Rkomi e Francesca Michielin, Elodie e Achille Lauro o Tony Effe e Noemi. C'è chi, invece, ha scelto di duettare con cantanti esterni alla competizione. È stata la scelta di Fedez, che si esibirà con Marco Masini con il brano Bella Stronza.