video suggerito

Conferenza stampa Sanremo, le news sulla serata cover: Conti con Geppi Cucciari e Mahmood La conferenza stampa di presentazione della quarta serata del Festival di Sanremo di venerdì 14 febbraio 2025. L’Ariston, questa sera, ospiterà la serata dei duetti. Al fianco di Carlo Conti, i co-conduttori saranno Mahmood e Geppi Cucciari. Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora

A cura di Sara Leombruno

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

La conferenza stampa di presentazione della quarta serata del Festival di Sanremo di venerdì 14 febbraio 2025. Carlo Conti sarà affiancato nella co-conduzione da Mahmood e Geppi Cucciari. Protagonisti del collegamento con il Suzuki Stage allestito in piazza Colombo saranno Benji & Fede. Nella scaletta di stasera i duetti dei 29 cantanti in gara.

Sanremo 2025, la conferenza stampa con Carlo Conti: Geppi Cucciari e Mahmood co-conduttori

La quarta serata del Festival di Sanremo sarà quella dedicata ai duetti. I 29 cantanti in gara si esibiranno tra di loro, come nel caso di Noemi e Tony Effe, o insieme a artisti esterni alla competizione, come nel caso di Fedez e Marco Masini. Stasera i co-conduttori saranno Mahmood e Geppi Cucciari.

Dove vedere la conferenza stampa di Sanremo in tv e streaming

È possibile seguire la conferenza stampa del Festival di Sanremo sul sito di Raiplay, che ogni giorno darà appuntamento per le conferenze del mattino alle ore 12.00 circa. Oggi è prevista quella di apertura alle 12.15.