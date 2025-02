video suggerito

Votazioni a Sanremo, Carlo Conti: "L'anno scorso la sala stampa si è organizzata". Poi si scusa Nella conferenza stampa della terza serata di Sanremo, Carlo Conti ha risposto alla domanda di Fanpage.it sul presunto caso scommesse al Festival. Il conduttore ha fatto riferimento alle votazioni della kermesse canora dell'anno scorso e alle polemiche legate alla preferenza espressa dalla sala stampa.

Nel corso della conferenza stampa di presentazione della terza serata del Festival di giovedì 13 febbraio 2025, Fanpage.it ha chiesto se c'è l'intenzione di indagare sul presunto caso scommesse a Sanremo. Nel rispondere alla domanda, Carlo Conti ha fatto riferimento alle modalità di votazione dell'anno scorso e sulla possibilità per la sala stampa di accordarsi sull'artista da sostenere nella kermesse canora. La risposta del conduttore e direttore artistico ha fatto discutere, tanto che poco dopo ha chiarito la sua posizione, scusandosi per il fraintendimento.

La domanda di Fanpage.it sulla strategia per far vincere Rocco Hunt

Nel corso della conferenza stampa per la terza serata del Festival di Sanremo, Fanpage.it ha chiesto un chiarimento sulla questione del presunto caso di scommesse al Festival. Alla domanda se ci sia l'intenzione di prendere provvedimenti sulla vicenda – che vede protagonista un tipster che starebbe cercando di favorire Rocco Hunt – Carlo Conti ha fatto riferimento al sistema di votazioni dello scorso anno. Il giornalista Andrea Parella, infatti, ha domandato come si ha intenzione di approcciarsi alla vicenda anche in relazione al nuovo sistema di voto, che vedrebbe depotenziato il peso delle preferenze sala stampa. "Matematicamente come fa a valere meno sala stampa se è al 66%? Siete che voi che potete dare di più" ha chiarito Conti. Un'affermazione a cui Fanpage.it ha ribattuto azzardando l'ipotesi che i giornalisti si dovrebbero mettere d'accordo sull'artista da favorire. "Mi sa che l'hanno scorso qualcosa sia stato fatto" ha replicato il conduttore.

Carlo Conti sull'allusione alla combine della stampa: "Sono stato frainteso, sono consapevole della serietà della sala stampa"

Prima che montasse una potenziale polemica, Carlo Conti ha immediatamente chiarito la sua posizione: "Ho fatto una battuta perché lo scorso anno da spettatore ho seguito il polverone su quelli che dovevano votare, non votare. Sono stato frainteso su questa questione della combine, sono consapevole della serietà della sala stampa e della bontà del televoto". Claudio Fasulo ha poi replicato al caso scommesse: "Ci potrebbero essere potenziali indagini da fare, ma non a opera nostra. La polizia postale può valutare se intervenire o meno".