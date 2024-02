Geolier non è stato boicottato da stampa e radio a Sanremo, era tra gli ultimi fin dalla prima serata Geolier non è stato boicottato dalle sale stampa (dopo aver capito il suo potere al televoto) affinché non vincesse Sanremo 2024. Lo dimostrano le classifiche diffuse dalla Rai che mostrano che il rapper napoletano era tra gli ultimi in classifica fin dalla prima serata del Festival. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

4.602 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

“Le sale stampa hanno boicottato Geolier affinché non vincesse Sanremo dopo avere capito il suo strapotere al televoto”: sono giorni che, con formule più o meno affini a questa, si attribuisce alle sale stampa che hanno votato gli artisti in gara al Festival di avere boicottato il rapper napoletano – fenomeno ascoltassimo in ogni regione d’Italia – affinché non vincesse il Sanremo dopo che, con la vittoria riportata nella serata delle cover, era apparso finalmente chiaro il fatto che fosse votato in percentuali altissime dal pubblico a casa. Chi ha provato a mettere in relazione le due cose – e quindi il dominio incontrastato di Geolier sul televoto e la sua conseguente stroncatura nel corso della finale attraverso un “accordo sottobanco” tra i giornalisti in sala stampa – non aveva fatto i conti con la diffusione delle classifiche serata per serata redatte con i voti assegnati dalla giuria della stampa e da quella delle radio. Classifiche che, numeri alla mano, dimostrano che Geolier non ha subito alcun boicottaggio volto a contrastare l’effetto del televoto. Al contrario, per stampa e radio (due giurie distinte che hanno pesato sulla classifica finale per il 33% ciascuna), l’artista era agli ultimi posti fin dalla prima serata del Festival, quando nessuno poteva ancora immaginare le percentuali altissime di preferenze che avrebbe collezionato grazie al televoto.

Prima serata Sanremo 2024 – Geolier al 23esimo posto (su 30 artisti)

Vediamo, serata per serata, come hanno votato la giuria della stampa e la giuria delle radio. La prima serata del Festival prevedeva che si esibissero tutti e 30 gli artisti in gara e che a votare fossero esclusivamente i giornalisti delle due sale stampa. Risultato? Geolier era sul fondo della classifica, al 23esimo posto. Innegabile che all’epoca nessuno fosse ancora a conoscenza del plebiscito di voti che il rapper avrebbe ottenuto grazie al televoto, per cui il voto della sala stampa per la prima serata è assolutamente libero da condizionamenti e lontano dal tentativo, attribuito ai giornalisti, di affossare Geolier in classifica per contrastare o bilanciare l’effetto del televoto.

La classifica della prima serata di Sanremo 2024

Seconda serata Sanremo 2024 – Geolier ottavo per le radio (su 30 artisti)

Arriviamo alla seconda serata del Festival che prevedeva che a esibirsi fossero solo 15 degli artisti in gara. Il voto era affidato alla giuria delle radio e a quella del televoto. Se scorporiamo il dato ottenuto dal televoto (che nella seconda serata aveva assegnato a Geolier il 56,5% delle preferenze permettendogli di classificarsi al primo posto) emerge un dato evidente: la giuria delle radio aveva messo l’artista all’ottavo posto su quindici cantanti in gara, per cui nella metà più bassa della classifica. Un risultato anche in questo caso libero da condizionamenti. Solo verso il finire della seconda serata, infatti, Geolier avrebbe guadagnato il suo primo posto in classifica, un risultato che ha cominciato a sollevare i primi sospetti a proposito del gradimento ottenuto dal rapper attraverso il televoto.

Classifica seconda serata Sanremo 2024 per le radio

Quarta serata Sanremo 2024 – Geolier 26esimo per le radio e 28esimo per la stampa

Saltiamo la terza serata durante la quale Geolier non si è esibito. Nella quarta serata – quella dedicata ai duetti che Geolier vince dimostrano finalmente il suo strapotere al televoto – sia la giuria della sala stampa che quella delle radio avevano inserito il rapper in fondo alla classifica. Per le radio, Geolier si piazza 26esimo, per la stampa addirittura 28esimo. Un risultato completamente sovvertito dal televoto che, assegnandogli il 43.3% delle preferenze, gli permette di balzare al primo posto. Anche in quel caso, il voto dei giornalisti e delle radio è privo di condizionamenti: come avrebbero potuto sapere che Geolier avrebbe ottenuto una percentuale così alta di consensi nel pubblico a casa? È proprio al termine della quarta serata che emerge con lampante chiarezza che i numeri realizzati da Geolier al televoto potrebbero essere stratosferici.

La classifica della quarta serata di Sanremo secondo le radio

La classifica della quarta serata secondo le sale stampa

Serata finale di Sanremo 2024: Geolier quarto per la sala stampa (su 5) e ultimo per le radio (su 5)

Sono i voti ottenuti dalla sala stampa e dalla radio nel corso delle quinta e ultima serata del Festival a contrastare la vittoria di Geolier, che riesce comunque a piazzarsi al secondo posto (partendo dalla 23esima posizione nella classifica della stampa della prima serata e dall’ottavo – su 15 – posto ottenuto nella seconda serata per le radio). In finale, quando è il momento di votare i 5 finalisti, Geolier finisce al quarto posto per la sala stampa e all’ultimo posto per le radio. Due posizioni che, pesando cumulativamente sulla classifica per il 66%, gli permettono di concludere la sua esperienza a Sanremo con una dignitosissima medaglia d’argento.

Classifiche radio e stampa nella quinta serata del Festival