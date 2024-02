Sanremo 2024, la scaletta della serata duetti in diretta: cantanti e ospiti in ordine di uscita

Francesco d’Alessio, nipote di Gigi, torna a Sanremo 2024 per dirigere Geolier: sarà il direttore d’orchestra durante l’esibizione di I p’ me, tu p’ te, dopo l’esperienza dello scorso anno con LDA. L'artista è nato a Napoli, nel 1979, ed è il figlio di Pietro D'Alessio, fratello del noto cantante. In Campania è già noto, ha collaborato con artisti molto conosciuti a Napoli e nei dintorni come Rosario Miraggio, Raffaello, Alessio, Ida Rendano. Inoltre, ha lavorato anche con Mario Merola, Gigi Finizio e Sal Da Vinci, oltre che con Gigi D'Alessio.