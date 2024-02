Ghali sul palco con Casa Mia: “Va dritto al punto, le persone hanno capito perché sono a Sanremo” Ghali è stato ospite della diretta di Fanpage.it nella settimana del Festival di Sanremo 2024. Il cantante ha parlato del del brano “Casa Mia”, che ha un importante significato per il suo percorso artistico, oltre a un importante riferimento politico. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Ghali è stato ospite della diretta di Fanpage.it nella settimana del Festival di Sanremo 2024. Il cantante ha portato sul palco dell'Ariston il brano Casa Mia, che ha un importante significato per lui e per il suo percorso artistico, oltre a un importante riferimento politico.

Ghali porta "Casa Mia" a Sanremo 2024

Ghali è alla sua prima esperienza a Festival di Sanremo, dopo la partecipazione nel 2020 come super ospite della kermesse, quando finse una caduta sul palco. "È diverso partecipare in gara e non da ospite, anche se lo faccio con lo stesso spirito. Non sento la competizione". Nel corso della diretta, l'artista ha parlato di Casa Mia, rispondendo alla presunta ispirazione al brano Vengo dalla Luna di Caparezza: "Non mi sono ispirato, però dopo che il brano ha preso forma in studio abbiamo parlato di Vengo dalla Luna, un pezzo iconico e incredibile". Poi, sul suo testo ha spiegato: "È molto chiaro, parla di qualcosa che stiamo vivendo in questo momento, molto triste nel mondo. Se l'altro album Pizza Kebab era una bolla per scappare, questa va dritto al punto, parla di quello che sta succedendo".

Il messaggio di Ghali con il suo brano

Il testo di Ghali ha anche un importante messaggio politico, che l'artista vuole trasmettere al pubblico. Obbiettivo che, per ora, crede di aver raggiunto a metà:

Leggi anche A che ora finisce Sanremo 2024: gli orari della prima serata del Festival

Per me è mezza missione compiuta il messaggio, perché vedo che le persone hanno capito cosa sono venuto a fare a Sanremo e lo apprezzano. Io ho una carriera già avviata, esistevo prima di internet e delle tv, il palco non è determinate per me ma è parte del mio percorso, una possibilità per espandere il mio messaggio a più persone possibili.

Ghali, ha capito che la sua musica può essere un modo per difendersi ma anche per far arrivare dei messaggi molto forti, a diverse persone, che possono davvero fare la differenza:

Quando la musica ha iniziato a cambiare la mia vita, in piccolo, ho capito che potevo usarla per difendermi, per esprimermi, trasmettere dei messaggi, raccontare la mia storia, per far capire a tante persone che la penso come loro. Per la prima volta ho sentito cantare gli italiani in arabo e lì ho capito che stava accadendo qualcosa, quando hanno iniziato a scrivermi anche le ragazze con il velo.