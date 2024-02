Lorella Cuccarini a Sanremo arriva in intimo: l’abito con corsetto ispirato alla lingerie Lorella Cuccarini è la co-conduttrice della quarta serata di Sanremo 2024, quella dedicata ai duetti. Sul palco ha incantato tutti con la sua bellezza e col suo talento: ecco tutti i look che ha sfoggiato per tornare all’Ariston. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Siamo arrivati alla quarta serata della 74esima edizione del Festival di Sanremo, quella dedicata alle cover. Per l'occasione Amadeus ha voluto al suo fianco una co-conduttrice d'eccezione, Lorella Cuccarini. Per lei si tratta di un gran ritorno all'Ariston: aveva debuttato all'evento al fianco di Pippo Baudo nel 1993, poi è tornata nei panni di cantante in gara nell'edizione del 1995 e infine lo scorso anno ha accompagnato Olly nella puntata dei duetti, esibendosi con lui sulle note de La notte vola. Ora è tornata a mettere in mostra la sua bellezza e il suo talento sull'ambito palco sanremese e lo ha fatto con una serie di splendidi abiti che hanno reso omaggio alla grande moda italiana.

Lorella Cuccarini a Sanremo celebra la moda vintage

Lorella Cuccarini è andata decisamente in controtendenza rispetto alle colleghe per questa nuova esperienza al Festival di Sanremo 2024. Per lei niente abiti su misura o custom made, ha preferito puntare tutto sulla moda vintage, rispolverando alcuni dei look sfoggiati durante le sue precedenti apparizioni sul palcoscenico dell'Ariston. A seguirla in questa insolito percorso di stile è stata la stylist Mariasole Galanti, che in un'intervista rilasciata a Fanpage.it ha spiegato di aver scelto per lei un armadio che intende celebrare la moda italiana (con il supporto dell’archivio di Skof Archive di Emma Scalondro e i gioielli d’epoca di Salvati).

La prima uscita di Lorella Cuccarini

Il primo look di Lorella Cuccarini a Sanremo 2024

Se per la conferenza stampa Lorella ha sfoggiato un elegante look total white con tanto di guanti di seta che sbucavano dalla camicia, per la prima apparizione serale ha preferito qualcosa di più sensuale. Al posto di arrivare sul palco dell'Ariston dalla scalinata come da tradizione, è diventata protagonista di un'incredibile balletto, partendo da fuori al teatro per arrivare in platea.

Lorella Cuccarini balla con Fiorello

Per il debutto ha indossato un abito corsetto rosa cipria della collezione Spring 2003 di Dolce&Gabbana, un modello fasciante con spalline sottili, scollatura generosa e stringhe su décolleté e fianchi (che sui lati vengono lasciate aperte come dei maxi spacchi). Guanti in tulle trasparente, sandali neri col tacco a spillo e gioielli Pomellato: Lorella ha dato l'ennesima prova di essere una vera e propria diva.

Lorella Cuccarini in Dolce&Gabbana 2003

Lorella Cuccarini in nero con le perle

Per la sfilata sulla tanto temuta scalinata Lorella ha cambiato radicalmente stile. Ha scelto un abito vintage di Gianfranco Ferré (collezione 2000), un modello total black con scollatura a effetto camicia con maxi colletto e gonna pomposa "imbottita" di tulle bianco a contrasto. Maxi zeppe dark, guanti da diva alti fino al gomito e una collana chocker con più fili di perle: la co-conduttrice ha completato l'outfit con un elegante raccolto che ha messo in risalto il viso.

Lorella Cuccarini in Gianfranco Ferrè 2000