Lorella Cuccarini con i guanti debutta a Sanremo in total white Lorella Cuccarini ha preso parte alla conferenza stampa che precede la quarta serata del Festival di Sanremo indossando un outfit bianco caratterizzato da un paio di guanti da opera che sbucavano sotto le maniche della camicia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Annachiara Gaggino

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Lorella Cuccarini durante la conferenza stampa di Sanremo

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Lorella Cuccarini sceglie il bianco per la conferenza stampa che precede la quarta serata del Festival di Sanremo. "Non volevo portare La notte vola, ma Amadeus mi ha costretta", ha scherzato la showgirl che è salita per la prima volta sul palco dell'Ariston accanto a Pippo Baudo nel 1993. "Diciamo che sono la parte nazional popolare del Festival". L'artista torna alla kermesse dedicata alla canzone italiana come ospite e co-conduttrice, dopo aver partecipato l'anno scorso alla serata dei duetti, portando proprio il suo cavallo di battaglia in coppia con Olly.

Lorella Cuccarini durante la conferenza stampa di Sanremo

Per la settantaquattresima edizione della competizione canora, però, ha scelto di lanciare anche un messaggio, indossando solo abiti vintage, già sfoggiati nel corso delle sue precedenti apparizioni sul palco dell'Ariston. "Ho scelto di indossare l’archivio della grande Moda italiana. La stylist è Mariasole Galanti, con il prezioso supporto dell’archivio di Skof Archive di Emma Scalondro e i gioielli d’epoca di Salvati", ha anticipato a Fanpage.it.

Lorella Cuccarini durante la conferenza stampa di Sanremo

Il look di Lorella Cuccarini alla conferenza stampa

Per la conferenza stampa di oggi la presentatrice ha voluto indossare un look total white, composto da una blusa, pantaloni a sigaretta e sandali con dettagli di strass. Non si conoscono i dettagli dell'outfit, né Lorella Cuccarini ha svelato se fosse in qualche modo collegato a quello che avrebbe indossato questa sera. Ma a colpire sono stati i lunghi guanti di seta che sbucavano da sotto le maniche della camicie, con tanto di anelli indossati sopra. Infine, a illuminarle il volto un paio di orecchini orecchini a cerchio; tutti i gioielli erano firmati Pomellato.

Lorella Cuccarini e Amadeus durante la conferenza stampa di Sanremo