Loredana Bertè si blocca a Sanremo 2024, parte l'orchestra ma lei non canta Loredana Bertè si blocca nella quarta serata del Festival di Sanremo 2024, parte l'orchestra ma lei non canta. "Scusate, manca il countdown", le parole dell'artista prima di ripartire con l'esibizione.

Loredana Bertè sul palco con Venerus nella quarta serata del Festival di Sanremo 2024 si è bloccata all'inizio dell'esibizione sulle note di ‘Ragazzo mio'. È stato costretto ad intervenire Amadeus: la cantante ha avuto un problema con gli auricolari che hanno poi sostituito. Oltre al disagio sul palco, i problemi tecnici che causano l'interruzione del brano rappresentano un malus per il Fantansaremo. "Scusate manca il countdown" ha esclamato l'artista poco prima che iniziasse nuovamente l'esibizione.

Loredana Bertè ferma l'esibizione per problemi tecnici: "Non parte il countdown"

"Non parte il countdown" ha dichiarato Loredana Bertè non appena partita l'orchestra durante la sua esibizione nella quarta serata del Festival di Sanremo 2024. La cantante sul palco con Venerus non ha iniziato a cantare ed ha costretto Amadeus ad intervenire. Dopo averle sostituita l'apparecchiatura, il duetto è partito ed ha conquistato il pubblico e i telespettatori che su X hanno esaltato la voce della cantante.

L'episodio rimanda alla memoria l'esibizione di Blanco durante il Festival di Sanremo nel 2023: il cantante, ospite di una serata, distrusse la scenografia fatta di rose sul palco dell'Ariston dopo aver fatto cenno a i tecnici di avere un problema con le cuffie. Non sentiva la sua voce. Avrebbe potuto esibirsi ugualmente, seppure con difficoltà, oppure fermare la musica e ripartire. Blanco scelse di proseguire la sua esibizione sulle note di L'isola delle rose, senza voce e di spaccare le fioriere con le rose presenti sul palco, alle sue spalle.

Malus per Loredana Bertè al Fantasanremo 2024

Purtroppo l'imprevisto di questa sera ha aggiunto un pesante malus ai punti del Fantasanremo 2024 di Loredana Bertè. Per chi diventa vittima di "problemi tecnici che causano l'interruzione del brano" infatti è previsto un malus di -20.