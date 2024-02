Fantasanremo 2024 della quarta serata: cantanti e punti aggiornati Sangiovanni apre la serata del Fantasanremo 2024 essendo il primo ad esibirsi nella quarta serata del Festival di Sanremo 2024. Parte col botto Annalisa grazie a La Rappresentante di Lista. Tutti gli aggiornamenti su bonus e malus in diretta. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

Anche la quarta serata del Festival di Sanremo 2024 vedrà protagonista il Fantasanremo. I big in gara con le loro azioni, i loro outfit e le loro parole potranno far conquistare nuovi punti bonus ai telespettatori e fan della kermesse che hanno puntato su di loro. La classifica stilata dopo la terza serata vede ancora Dargen D'Amico sul podio con 295 punti, secondi LA SAD e Negramaro a pari punti (240), terza BigMama con 218 punti. La sfida è di nuovo aperta: ecco tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Il bonus giornaliero: + 20 a chi sovrappone le mani

Il Fantasanremo anche per la quarta serata ha dato vita ad un bonus giornaliero: +20 punti andranno all'artista che sovrappone le mani facendo ondeggiare le dita. Si tratta di un simbolo della comunità globale ed è stato realizzato in collaborazione con Uniamo Malattie Rare che da 25 anni lavora per una migliore qualità di vita e per la tutela dei diritti delle persone con malattia rara, delle loro famiglie e caregiver.

Sangiovanni apre la serata, pioggia di bonus per Annalisa

Sangiovanni apre la serata e conquista i primi 10 punti bonus. Altri +10 per il look total black, +20 grazie al bonus giornaliero. +10 ad Annalisa, seconda ad esibirsi, per il look total black. A lei vanno anche i punti portati sul palco da La Rappresentante di Lista: +10 per la corona, +5 per gli occhiali nel coro, +15 per la discesa in platea di Dario Mangiaracina. Prosegue Rose Villain scalza (+5) che dedica la canzone alla madre (+10) pronunciando una parolaccia (+10).