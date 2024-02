Il TRE stopppa l’esibizione a Sanremo 2024, interviene Amadeus: “Resto in zona” Dopo Loredana Bertè, anche IL TRE ferma l’esibizione durante la quarta serata del Festival di Sanremo 2024. Amadeus si è avvicinato per sostenere il cantante in tilt: “Resto in zona”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

Si ferma anche l'esibizione di Il TRE. Dopo l'episodio di Loredana Bertè, anche il giovane cantante è stato costretto a fermare l'orchestra per un problema tecnico. "Non sentivo in cuffia" ha dichiarato ad Amadeus. Prima di risolvere, il conduttore e direttore artistico ha scherzato: "Rimango sempre in zona". L'artista in pochi secondi ha ripreso il duetto con Fabrizio Moro.

Dopo Loredana Bertè, anche il TRE ferma l'esibizione

Anche il TRE durante la quarta serata del Festival di Sanremo 2024 ferma l'esibizione per un problema tecnico. Il giovane cantante è stato subito raggiunto da Amadeus dopo aver dichiarato di "non sentire in cuffia". "Tranquillo, rimango sempre in zona" ha scherzato il conduttore e direttore artistico che ha tranquillizzato il cantante preoccupato per l'inconveniente. In pochi secondi il problema tecnico è stato risolto e IL TRE, nome d'arte di Guido Luigi Senia, ha potuto esibirsi nel suo duetto con Fabrizio Moro con un medley. Purtroppo – come per la Bertè – l'accaduto lo penalizza al Fantasanremo. Per chi diventa vittima di "problemi tecnici che causano l'interruzione del brano" infatti è previsto un malus di -20. Poche ore prima, anche Loredana Bertè ha dovuto interrompere l'orchestra perchè non sentiva il countdown in cuffia.

Anche Loredana Bertè stoppa l'orchestra: "Manca il countdown"

La quarta serata del Festival di Sanremo 2024 ha avuto un altro problema tecnico, quello di Loredana Bertè. "Non parte il countdown" ha dichiarato l'artista non appena partita l'orchestra durante la sua esibizione sul palco dell'Ariston con Venerus. Non ha iniziato a cantare ed ha costretto Amadeus ad intervenire. Dopo averle sostituita l'apparecchiatura, il duetto è partito ed ha conquistato il pubblico e i telespettatori che su X hanno esaltato la voce della cantante.