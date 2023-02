Perché Blanco ha distrutto la scenografia sul palco del Festival di Sanremo 2023 Perché Blanco ha distrutto la scenografia durante l’esibizione di “L’isola delle rose” nella prima serata di Sanremo 2023? L’artista ha avuto un problema tecnico che gli impediva di sentire la propria voce. “Ho deciso di divertirmi lo stesso”.

A cura di Gaia Martino

Sebbene non fosse tra i Big in gara, la prima serata del Festival di Sanremo 2023 ha visto Blanco tra i protagonisti. Il cantante, dopo essersi esibito con Mahmood sulle note di Brividi, brano vincitore della scorsa edizione della kermesse, è tornato sul palco dell'Ariston. Avrebbe dovuto cantare il suo nuovo singolo, L'isola delle rose, ma qualcosa è andato storto. Sin dal primo momento l'artista ha fatto cenno ai tecnici di avere un problema con le cuffie: non sentiva la sua voce. Avrebbe potuto esibirsi ugualmente, seppure con difficoltà, oppure fermare la musica e ripartire. Blanco ha scelto di proseguire la sua esibizione, senza voce, e di spaccare le fioriere con le rose presenti sul palco, alle sue spalle. Una bravata che gli è costata i fischi del pubblico.

La spiegazione di Blanco sul perché ha distrutto la scenografia

Terminata la musica, Blanco è stato raggiunto sul palco da Amadeus, visibilmente perplesso. Il conduttore e direttore artistico, nel tentativo di frenare l'ira del pubblico, ha chiesto spiegazioni all'artista. "Avevo problemi di ritorno in cuffia e ho deciso di divertirmi lo stesso. Certe volte non bisogna seguire il copione", le parole del giovane cantante tra i fischi del pubblico. Nonostante il chiarimento, la rabbia dei presenti in sala non si è placata: è stato Amadeus a riprendere gli spettatori invitandoli a calmarsi, "Posso comprendere che non vi è piaciuto lo spettacolo, ma se Blanco vorrà potrà tornare sul palco".

Il commento di Amadeus: "Doveva fare cose con i fiori, ma non quello"

Amadeus, dopo la prima puntata, durante Viva Rai2 in collegamento con Fiorello, ha spiegato che Blanco avrebbe dovuto comunque "fare qualcosa" con i fiori della scenografia, ma non esattamente quello che poi è successo. "Doveva anche rotolarsi, ma non fare questo. Quando ho visto che ha iniziato a spaccare le prime cose non capivamo cosa stesse accadendo, sentivamo solo la musica, solo dopo ho capito, mi hanno buttato dentro, e mi hanno detto vedi che puoi fare, ma non avevo capito", le parole del conduttore e direttore artistico.