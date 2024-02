La storia del Coro di voci bianche del Teatro Regio Torino, a Sanremo 2024 con Clara e Ivana Spagna Alcuni ragazzi del Coro di voci bianche del Teatro Regio di Torino si esibiranno al Festival di Sanremo 2024 insieme a Clara e Ivana Spagna. Diretto dal maestro Claudio Fenoglio, il coro è nato nel 1997 ed è formato da più di 80 ragazze e ragazzi con un’età compresa tra i 9 e i 17 anni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Durante la serata cover del Festival di Sanremo 2024, Clara si esibirà insieme a Ivana Spagna con il brano Il Cerchio della vita. Con loro sul palco anche 20 degli 84 ragazzi del coro di voci bianche del Teatro Regio di Torino. Diretto dal maestro Claudio Fenoglio, il coro è nato nel 1997 ed è formato da ragazze e ragazzi con un'età compresa tra i 9 e i 17 anni. A volere la loro presenza sul palco dell'Ariston è stato il maestro e direttore d'orchestra Valeriano Chiaravalle.

Chi sono le voci bianche del coro del Teatro Regio di Torino

Il Coro di voci bianche del Tetro Regio Torino è nato alla fine del 1997, dalla collaborazione tra il teatro torinese e il Conservatorio Giuseppe Verdi. Dalla sua fondazione al 2008, per 11 anni, è stato diretto dal maestro Claudio Marino Moretti, a cui poi è subentrato il maestro Claudio Fenoglio, attuale direttore. A farne parte sono 84 tra ragazzi e ragazze, con un'età compresa tra i 9 e i 17 anni. Il coro si è esibito per la prima volta durante il Concerto di Natale del 1997, poi nel 2000 ha eseguito il concerto per il Children’s Day at the World Summit di Ginevra, alle presenza di Capi di Stato e delegati ONU, mentre nel 2008 hanno partecipato alla rappresentazione della Turandot diretta da Zhang Yimou e al balletto Lo schiaccianoci nella nuova coreografia di Maurice Béjart.

Il Coro di voci bianche del Teatro Regio di Torino a Sanremo 2024

Per la prima volta, il Coro di voci bianche del Teatro Regio di Torino arriverà al Festival di Sanremo 2024, per accompagnare Clara e Ivana Spagna nella serata delle cover, in programma venerdì 9 febbraio, Sul palco saranno presenti una ventina dei ragazzi che compongo il gruppo. "Sono elettrizzati, non vedono l'ora di incontrare i loro idoli", ha raccontato il direttore Fenoglio in una recente intervista. Pochi giorni prima di Natale, è stato il maestro Chiravalle, che collabora da anni con il festival, a contattare il coro.