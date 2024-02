L’appello pacifista di Dargen D’Amico a Sanremo 2024: “Se siamo in silenzio, siamo responsabili” Dargen D’Amico ha lanciato un appello sul palco di Sanremo 2024, dopo essersi esibito con Onda Alta: “Ci sono bambini sotto le bombe, senza acqua e cibo e il nostro silenzio è co responsabilità” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Vincenzo Nasto

È appena terminata l'esibizione di Dargen D'Amico, che dopo il successo di Dove si Balla nel 2022, si presenta sul palco di Sanremo con Onda Alta. Un brano che, come aveva già annunciato il cantante nelle interviste pre-Festival, avrebbe posto al centro della propria narrazione la migrazione. Dopo l'esibizione infatti, il cantante si è preso un minuto per dedicare il brano alla sua cuginetta Marta, prima di lanciare un "cessate il fuoco" per le contese nel Mar Mediterraneo. Il cantante infatti ha denunciato: "Grazie per questa possibilità di cantare questo brano che dedico alla mia cuginetta Marta che adesso è a studiare a Malta e ha avuto questa grande fortuna. Non tutti i bambini hanno questa fortuna: nel mar Mediterraneo in questo momento ci sono bambini sotto le bombe, senza acqua e cibo e il nostro silenzio è co responsabilità". Infine ha lasciato il palco con un ultimo messaggio: "La storia, Dio, non accettano la scena muta: cessate il fuoco".

L'appello di Dargen D'Amico sul palco di Sanremo 2024

Prima di salire sul palco di Sanremo 2024, Dargen D'Amico aveva annunciato che il brano avrebbe posto la propria attenzione sulla migrazione, ribaltando la narrazione, affermando anche che la maggior parte della sua famiglia si è trasferito dalla Sicilia negli Stati Uniti. Proprio nel testo del brano è possibile intravedere alcuni passi come: "Siamo più dei salvagenti sulla barca, sta arrivando sta arrivando l’onda alta, non ci resta che pregare finché passa" a "Questa volta hai fatto proprio un bel casino, alla contraerea sopra un palloncino, tutta questa strada per riempire un frigo". Il cantante ha deciso anche di proseguire la sensibilizzazione fuori dall'Ariston, con un ciclo di incontri sanremesi dal titolo Edicola Dargen, per parlare di migrazione.

Dargen D'Amico a Sanremo 2024

Dargen D'Amico, nome d'arte di Jacopo Matteo Luca D'Amico, arriva per la seconda volta sul palco del Festival di Sanremo, a due anni dalla sua prima esibizione con Dove si Balla nel 2022. Sul palco di Sanremo 2024, il rapper e cantautore milanese si è esibito con Onda Alta: sarà, come sempre, accompagnato dai suoi occhiali da sole. Negli ultimi due anni, Dargen D'Amico è diventato anche uno dei giudici di X Factor. Il cantautore milanese, con un passato nelle Sacre Scuole, storico collettivo hip hop milanese, è stata una delle sorprese della 72° edizione del Festival di Sanremo facendo ballare l'Ariston con il singolo Dove si balla, un pezzo dance che si è rivelata la vera underdog della passata edizione.