Tiziano Ferro ringrazia Emma per il medley a Sanremo 2024: "Uno dei gesti più belli mai fatti" Tiziano Ferro, a poche ore dalla quarta serata del Festival di Sanremo, quello delle cover, ha ringraziato Emma Marrone per il medley che interpreterà con Bresh in un video su Instagram.

A cura di Vincenzo Nasto

Tiziano Ferro, Emma Marrone, 2024

Poche ore prima del Festival di Sanremo 2024, Tiziano Ferro ha voluto salutare i tanti amici che partecipano al Festival di Sanremo 2024. Tra questi anche Emma Marrone, che con Bresh, ha deciso di portare sul palco, durante la serata cover, un medley proprio di Tiziano Ferro. Sul suo profilo Instagram, Tiziano Ferro ha detto: "Non mi sono espresso su questo Sanremo perché ho troppi, troppi amici che partecipano. Quando ho visto la lista ho pianto perché sarei volentieri andato a cantare con uno di loro. Ci sono amici che conoscete e che sapete che io amo: da Giuliano, Angelina, Alessandra, Emma, Fiorella. Ho detto a tutti ragazzi, a che miseria vi siete messi d'accordo per andare per mandare in crisi il mio cervello, perché avrei voluto fare duetti con tutti loro".

Il messaggio di Tiziano Ferro a Emma Marrone: "Uno dei gesti più belli che mi siano stati mai fatti nella vita"

Dopo aver salutato tutti i colleghi, però Tiziano Ferro ha voluto lanciare un saluto proprio ad Emma Marrone, che porta sul palco proprio un medley del cantante di Latina: "Vi abbraccio adesso, in particolare ad Emma. Io non faccio favoritismi, però il suo gesto per me è epocale. Il fatto di evocare la mia musica durante Sanremo, in un periodo nel quale sono completamente in ritirata, è stato uno dei gesti più belli che mi siano stati mai fatti nella vita. E lo dico sinceramente senza esagerare. Grazie Emma, grazie a Bresh siete troppo. Materazzi. Brescia siete troppo. In bocca al lupo a tutti gli amici a Sanremo che stanno spaccando. Non prendo parte perché voglio bene a tutti loro. In bocca al lupo! Viva Sanremo!"

L'ultima apparizione di Tiziano Ferro a Sanremo 2020

Tiziano Ferro si è esibito l'ultima volta al Festival di Sanremo 2020, dove ha portato durante l'edizione alcune delle canzoni più importanti della sua discografia: da Non me lo so spiegare ad Ed ero contentissimo, passando per Alla mia età, introdotto da un monologo.