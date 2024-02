Ivana Spagna prima e dopo: com’è cambiata la cantante a Sanremo 2024 Ivana Spagna sarà tra gli ospiti di Sanremo 2024, si esibirà durante la serata dei duetti con Clara sulle note de Il cerchio della vita. In quanti ricordano com’era agli esordi della carriera? Ecco le foto della trasformazione. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Ivana Spagna è una delle cantanti che hanno fatto la storia della musica italiana e non sorprende che sarà tra le grandi protagoniste del Festival di Sanremo 2024. Dopo aver preso parte per due volte all'evento nei panni di Big, questa volta ci torna come ospite speciale durante la serata dei duetti. Lo aveva già fatto nel 2008 quando si era esibita in coppia con Loredana Bertè, ma quest'anno sarà sul palco dell'Ariston al fianco di Clara: con lei e con il Coro di voci bianche del Teatro Regio di Torino canterà sulle note de Il cerchio della vita. In quanti ricordano com'era la cantante agli esordi? Ecco le foto che mostrano la trasformazione dai primi anni di carriera a oggi.

Ivana Spagna, le foto che mostrano il cambiamento

Ivana Spagna è nata nel 1954, ad oggi ha 69 anni e continua a essere tra le cantanti più amate nel nostro paese. Ha mosso i primi panni nella musica da giovanissima, aveva 16 anni quando ha partecipato al concorso Girogarda con la canzone Quando tu sorridi, ma il successo è arrivato nel 1986 con il tormentone Easy Lady.

Ivana Spagna negli anni '90

Da sempre icona pop, negli anni è rimasta fedele a uno stile in pieno stile anni '80 fatto di giacche di pelle, gonne vaporose e dettagli rock. Ha sempre portato i capelli biondi ossigenati, ormai un suo vero e proprio "marchio di fabbrica", ma ha spaziato tra acconciature extra volume e pieghe ricce, osando al massimo con dei tagli corti (come successo negli anni 2000).

Negli anni 2000 con i capelli corti

Ivana Spagna è rifatta?

Ivana Spagna non ha mai nascosta di essersi sottoposta a diversi interventi di chirurgia estetica, anzi, proprio di recente a Belve ha dichiarato di essersi "rifatta tutta la faccia, iniziando a 16 anni". Il primo ritocco a cui si è sottoposta è stato quello al naso fatto in anestesia locale: con la rinoplastica ha eliminato la gobba e ridotto le dimensioni.

Ivana Spagna nel 2017

Ha continuato negli anni successivi con il resto del viso, dai lifting ai denti, fino ad arrivare alla bocca. L'unica parte del volto che ha lasciato invariata sono le orecchie. Il seno, invece, lo ha ridotto. Ad oggi ha spiegato di piacersi di più ma di aver smesso con i ritocchi: "Ora non mi rifaccio più niente perché ho paura di morire, per i miei gatti più che altro".

Ivana Spagna oggi