Sinner mai nominato a Sanremo, ma una frase di Amadeus evoca Jannik: “Però hai trovato il tempo” Una frase rivolta da Amadeus a Federica Brignone sul palco del Festival di Sanremo è parsa a qualcuno evocare il fantasma di Jannik Sinner, che su quel palco non ci è voluto salire. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Paolo Fiorenza

272 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Quando Federica Brignone è scesa dalla scalinata del teatro Ariston in rappresentanza dello sport italiano di altissimo livello e poi ha preso la parola tra Amadeus e Marco Mengoni, è stato inevitabile pensare che sul palco del Festival di Sanremo avrebbe potuto esserci anche Jannik Sinner, qualora avesse ceduto al pressing del conduttore e dei tanti che lo tiravano per la giacchetta dopo il trionfo all'Australian Open. Invece il 22enne campione azzurro ha declinato l'invito per rispettare la sua tabella di allenamenti e provare a migliorarsi ancora, salendo più su dell'attuale numero 4 nella classifica mondiale. Sinner non è mai stato nominato nella prima serata del Festival, eppure una frase di Amadeus è parsa a qualcuno evocarne il fantasma.

Jannik Sinner al suo arrivo al Quirinale per essere ricevuto da Mattarella giovedì scorso

"Benvenuta, so che gli impegni non ti mancano, però hai trovato il tempo per venirci a trovare, che sei una grande fan del Festival di Sanremo e quindi noi siamo felici di averti qui", ha detto il presentatore rivolgendosi alla Brignone, dopo che l'aveva salutata calorosamente ai piedi della scalinata: "Federica, ben arrivata a Sanremo!".

Parole che sui social qualcuno ha subito associato a Sinner, che a differenza della 33enne sciatrice milanese – prima italiana della storia a vincere la Coppa del Mondo generale nel 2020 – ha preferito non andare a Sanremo per non distrarsi dal suo obiettivo di vincere altri tornei del Grande Slam e scalare la classifica mondiale per scalzare Djokovic dal numero uno.

Leggi anche A che ora finisce Sanremo 2024: gli orari della prima serata del Festival

"Andare al Festival? Conoscendomi, io non ci andrei", aveva detto Jannik subito dopo la storica vittoria nella finale di Melbourne, evidentemente già avendo capito che aria stava tirando a migliaia di chilometri di distanza. Ed infatti dopo qualche ora era arrivato l'invito ufficiale di Amadeus: "Tutti me lo chiedono, c'è la grande gioia di vederti a Sanremo: non devi cantare, non devi ballare, devi solo prenderti la standing ovation di tutto il teatro Ariston e un grande applauso da parte di tutti gli italiani che tu hai fatto impazzire in questi mesi. Vieni a Sanremo, Jannik, quando vuoi".

Amadeus con Federica Brignone sul palco del Festival di Sanremo

Invito ufficialmente declinato dall'altoatesino un paio di giorni dopo: "Faccio il tifo da casa per Sanremo", aveva detto Sinner, riprendendo le stesse parole con cui Amadeus aveva aggiustato il tiro quando aveva capito che il campione di tennis aveva ormai deciso di non andare al Festival: "La cosa importante è la tua serenità, la tua tranquillità. Non ti volevo mettere in imbarazzo. Se deciderai di non venire a Sanremo, io lo capirò. È importante che tu ti dedichi al tennis. Noi di Sanremo siamo dispiaciuti ma non cambia niente. Faremo sempre un gran tifo per te, perché sei un vero orgoglio italiano. Caro Jannik, solo una richiesta: guarda Sanremo e fai il tifo per noi".

Cosa che probabilmente il ragazzo di San Candido avrà fatto dalla sua casa di Montecarlo, dove ha ripreso gli allenamenti nei giorni scorsi in vista del suo rientro nel torneo di Rotterdam la prossima settimana.