Nuovo messaggio di Amadeus a Jannik Sinner: “Nessun imbarazzo. Se non verrai a Sanremo, capirò” Dopo gli inviti pubblici rivolti da Amadeus a Jannik Sinner affinché partecipasse a Sanremo 2024 e le parole di Binaghi, presidente della Federazione Italiana Tennis, il conduttore fa marcia indietro: “Non volevo metterti in imbarazzo. Se deciderai di non venire, capirò”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Amadeus torna a lanciare un messaggio a Jannik Sinner. A trasmettere le parole del conduttore di Sanremo 2024 è il Tg1 che lascia spazio al conduttore e direttore artistico del Festival affinché si rivolga direttamente al campione di tennis invitato in più di un’occasione a salire sul palco dell’Ariston.

Il messaggio di Amadeus a Jannik Sinner

Amadeus, conciliante, si scusa per l’eventuale imbarazzo provocato a Sinner e lo “libera” ufficialmente dall’impasse di dovere rifiutare il suo invito: “Messaggio per Jannik Sinner. Caro Jannik, quando ti ho invitato a Sanremo l’ho fatto con il cuore, pensando di interpretare il pensiero di milioni e milioni di italiani. Certamente non immaginavo tutto questo rumore intorno al mio invito. Sanremo deve includere, non deve dividere. Ci sono coloro che ti vogliono a Sanremo e qualcuno che ti sconsiglia di venire. La cosa importante è la tua serenità, la tua tranquillità, Naturalmente, non ti volevo mettere in imbarazzo. Se deciderai di non venire a Sanremo, io lo capirò. È importante che tu ti dedichi al tennis. Noi di Sanremo siamo dispiaciuti ma non cambia niente: faremo sempre un gran tifo per te perché sei un vero orgoglio italiano. Caro Jannik, solo una richiesta: guarda Sanremo e fai il tifo per noi”.

Sinner: “Non andrei a Sanremo”, Binaghi: “Deluso se ci andasse”

Nonostante l’apparente sicurezza di Fiorello – che si era detto certo l’amico sarebbe riuscito a portare il campione al Festival – Sinner era apparso titubante fin dall’inizio a proposito ella possibilità di partecipare al Festival. “Conoscendomi, non ci andrei. Sono negato per il canto e il ballo. Io devo giocare a tennis”, aveva detto a margine della straordinaria vittoria riportate agli Australian Open. A dirsi d’accordo rispetto allo scarso interesse dimostrato nei confronti del Festival era stato Angelo Binaghi, presidente della Federazione Italiana Tennis che si era detto convinto fosse meglio per Sinner non accettare l’invito:

Leggi anche Perché a Sanremo 2024 non ci saranno fiori: la scenografa rivela le richieste di Amadeus per il palco

Se Jannik andasse al Festival di Sanremo sarebbe una delusione. Tutti andrebbero, ma lui è diverso e parlo contro i miei interessi perché Sinner a Sanremo sarebbe una grande promozione per noi. Anche la Meloni gli ha detto che dovrebbe andare ma Sinner va protetto da tutti: da dirigenti perché non va strumentalizzato, dai giornalisti e anche da Sanremo. Mi ci metto io a petto nudo se serve. Se tutti insieme vogliamo una scrivere storia diversa dobbiamo proteggerlo.