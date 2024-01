Sinner a Sanremo, Fiorello scherza: “So sicuro che ci sarai, Amadeus ti ha puntato e non ti mollerà” A Viva Rai2 Fiorello prende in giro Amadeus per il suo invito pubblico al tennista italiano, mascherando l’ennesimo passo affinché l’operazione Sinner a Sanremo vada in porto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Anche Fiorello scherza su Sinner a Sanremo e l'invito pubblico ufficiale di Amadeus. La presenza di Jannik Sinner al Festival tiene banco in questi giorni di attesa dell'edizione in partenza il 6 febbraio. Dopo la vittoria agli Australian Open della scorsa domenica, il campione italiano è stato chiamato ufficialmente dal conduttore con un video andato in onda al Tg1 e pubblicato sui social. La sua presenza all'Ariston non è ancora conferma, ma la "pressione" di Amadeus con il suo invito pubblico è finita oggetto di scherno da parte di Fiorello che fa il suo lavoro di facilitatore. "Io so già che quando Sinner andrà al Quirinale, a un certo, punto, sotto la divisa di un corazziere verrà fuori Amadeus per convincerlo a venire a Sanremo".

La gag di Fiorello su Sinner a Sanremo

Tra le risate generali, Fiorello si rivolge direttamente al tennista: "Jannik, io posso capire quello che ti sta succedendo, Amadeus ti ha puntato e non ti mollerà fino a quando non dirai di sì. So cosa si prova quando fa così. Sinner io so che tu sarai a Sanremo, andrà così, sarai lì in Val Pusteria e mentre mangiate canederli vedrete uno che arriva dalle nevi, è Amadeus che ti convince a venire a Sanremo".

Sinner rinuncia al torneo di Marsiglia, segnale per Sanremo?

L'operazione Sinner a Sanremo, intanto, pare sempre più vicina al compimento, stando almeno agli eventi delle scorse ore. Il tennista non sarà in campo nel torneo 250 di Marsiglia, previsto proprio nella settimana sanremese. Era iscritto, ma ha dato forfait. "Sinner vivrà una serie di eventi sociali e diversi impegni mediatici", ha spiegato il direttore del torneo, un segnale che pare aprire definitivamente le porte alla partecipazione al Festival di Sanremo di Jannik, anche se lui stesso non si è nascosto e a domanda precisa ha risposto in modo netto: "Conoscendomi, io non ci andrei. Canto malissimo, ballo peggio: sono negato. Qui a Melbourne hanno provato a farmi intonare lo jodel… Lasciamo perdere! Devo giocare a tennis, io".

Sinner con Fiorello o Mengoni sul palco dell'Ariston=?

Come andrà a finire non si sa, ma la questione si scioglierà in poche ore e non mancano i pretesti per una presenza di Sinner a Sanremo. Sia per la presenza dello stesso Fiorello, appassionato di tennis che nel 2020 aiutò Amadeus con la presenza di Djokovic all'Ariston, che per la presenza di Marco Mengoni, pure lui appassionato che ha pubblicato un video di esultanza molto bello al momento della vittoria del tennista in Australia.