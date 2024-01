Amadeus invita Jannik Sinner al Festival di Sanremo 2024: “Vieni a prenderti l’applauso dell’Italia” Con un messaggio pubblico Amadeus ha ufficialmente invitato Jannik Sinner, fresco vincitore degli Australian Open, al Festival di Sanremo 2024. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Francesco Raiola

Amadeus ha ufficialmente invitato Jannik Sinner, fresco vincitore dell'Australian Open a partecipare al Festival di Sanremo per prendersi l'applauso e la standing ovation da parte dell'Italia intera. Il presentatore e direttore artistico del festival ha invitato il tennista, che ha riportato – a livello maschile – un torneo del Grande Slam, 48 anni dopo la vittoria di Adriano Panatta al Roland Garros, direttamente dai suoi social e lo ha fatto pubblicamente, in maniera un po' irrituale, come lui stesso ha spiegato. Solitamente, infatti, gli inviti sono privati e personali e non si svelano fino alla conferma del diretto interessato, ma questa volta lo strappo alla regola arriva anche dalla quantità di persone che hanno chiesto ad Amadeus di poter vedere l'altoatesino sul paloc dell'Ariston.

L'invito di Amadeus a Sanremo 2024

In una storia postata sulla sua pagina Instagram, quindi, Amadeus si è rivolto direttamente a Sinner e ha detto: "Ciao a tutti da Amadeus, Sanremo si ama, Jannik Sinner si ama. Questo messaggio è per te Jannik, complimenti, sono qui per farti ufficialmente, pubblicamente, l'invito a venire al Festival di Sanremo. Tutti me lo chiedono, ovviamente, c'è la grande gioia di vederti a Sanremo: non devi cantare, non devi ballare, devi solo prenderti la standing ovation di tutto il teatro Ariston e un grande applauso da parte di tutti gli italiani che tu hai fatto impazzire in questi mesi. Vieni a Sanremo, Jannik, quando vuoi, in una delle cinque sere: lo so che è insolito un invito pubblico, beh un campione come te deve essere abbracciato e applaudito a Sanremo. Aspetto una tua risposta, ciao Jannik".

Sinner, vincitore degli Australian Open

In questi ultimi mesi Sinner è stato lo sportivo italiano più in vista, grazie alla finale alle ATP Finals, alla vittoria della Coppa Davis e alla vittoria nello Slam australiano, dove dopo una grande rimonta ha battuto il numero 3 del mondo, il russo Daniil Medvedev, dopo aver eliminato il n.1 Novak Doković. Della volontà di Amadeus di averlo al festival era evidente, anche perché Sanremo cade proprio all'indomani di questa vittoria e pare naturale che lo sportivo italiano più in vista al mondo potesse partecipare allo show più importante della televisione italiana. Il problema principale, oltre alla ritrosia del tennista a questi appuntamenti pubblici, è meramente sportiva.

Sinner può partecipare a Sanremo?

In teoria, infatti, Sinner avrebbe il torneo 250 di Marsiglia che si terrebbe proprio nella settimana dal 5 all'11 febbraio, quello del festival e nel caso arrivasse in finale sarebbe materialmente impossibile. Non c'è ancora certezza, però, che il tennista partecipi, potrebbe prendere una settimana di riposo e allenamento in più e ricominciare direttamente al 500 di Rotterdam (dal 12 al 18 febbraio) che lo scorso anno vinse. Non resta che aspettare la decisione di Sinner sul torneo ed eventualmente la scelta di fare un passaggio all'Ariston, casomai nella prima serata quella in cui ci sarà la co-conduzione del suo grande tifoso Marco Mengoni.