Quando gioca Sinner la prossima partita dopo gli Australian Open, il piano con l’incognita Sanremo Jannik Sinner dopo gli Australian Open disputerà due tornei indoor. Il numero 4 ATP sarà in campo nel 250 di Marsiglia e nel 500 di Rotterdam. A marzo Sinner difenderà tanti punti a Indian Wells e Miami. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Jannik Sinner sta disputando un Australian Open straordinario. Il tennista italiano era arrivato in semifinale senza perdere nemmeno un set e in una magnicia semifinale ha battuto Djokovic, ko per la terza volta negli ultimi quattro confronti diretti. Sinner si è qualificato per la prima finale Slam della sua carriera, che sta giocando contro Medvedev. Ma dopo quello di Melbourne quali altri tornei giocherà?

Cambiando il proprio status, è numero 4 ATP e non vede lontanissimi coloro che lo precedono, Sinner centellinerà le energie. Giocherà principalmente tornei di prima fascia (Slam e 1000) e sporadicamente sarà in campo in tornei 250 e 500. Ufficialmente il tennista italiano è iscritto in due appuntamenti che si disputeranno a livello indoor nel mese di febbraio.

Secondo il programma ufficializzato dall'ATP Sinner giocherà il 250 di Marsiglia (dal 5 all'11 febbraio), motivo per il quale dovrebbe saltare anche l'apparizione al Festival di Sanremo, era stato invitato subito dopo il successo in Davis e pare che Amadeus e il suo staff lo stiano corteggiando, anche solo per un'apparizione in una delle serate al Festival della canzone italiana. Successivamente il 500 di Rotterdam (dal 12 al 18), che lo vide finalista lo scorso anno, battuto in tre set da Medvedev.

La presenza a Marsiglia, però, non è scontatissima. Perché Sinner, al di là di Sanremo, arrivando fino in fondo potrebbe anche rinunciare al torneo francese, che inizierebbe appena otto giorni dopo il termine degli Australian Open. Sarebbe un piacevole dilemma da affrontare per Jannik e i suoi allenatori Cahill e Vagnozzi.

Sinner salterà invece a piè pari i tornei di Doha e Dubai. Jannik dopo la parentesi indoor si concederà qualche settimana solo di allenamenti che saranno fondamentali per i due 1000 americani del mese di marzo, quelli che si giocheranno a Indian Wells e a Miami, due tornei prestigiosi e di livello altissimo nei quali, tra l'altro, l'azzurro ha tanti punti da difendere. Proprio lì, sull'amato cemento americano, Sinner raggiunse prima le semifinali in California e poi la finale in Florida, dove batté Alcaraz prima di arrendersi a Medvedev.