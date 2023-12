Jannik Sinner, i prossimi tornei nel 2024: programma e calendario delle partite Jannik Sinner a differenza del 2023 nella prossima stagione dovrebbe centellinare i tornei. A gennaio naturalmente sarà in campo per gli Australian Open, poi si sposterà in Europa per due tornei indoor prima di volare negli Stati Uniti per i primi 1000 della stagione.

La Sinner mania è partita da tempo. E non potrebbe essere altrimenti. L'Italia aspettava da decenni un giocatore così forte e il tennis è tornato a essere uno sport seguitissimo. La parte finale di stagione dell'altoatesino è stata straordinaria. Due tornei vinti, la finale alle ATP Finals di Torino e lo straordinario successo in Coppa Davis. Con cinque partite vinte in tre giorni, tra singolo e doppio, e con su tutte quella con Novak Djokovic. Ora Jannik è in vacanza, si è rilassato guardando il ‘suo' Milan a San Siro, dove ha ricevuto un'ovazione. Ma tra poche settimane dovrà tornare ad allenarsi, perché il tennis non si ferma mai e nel 2024 Sinner vuole continuare a vincere. Quali saranno i primi tornei che disputerà il numero 4 ATP nella prossima stagione?

Non imiterà Djokovic che centellina energie e tornei, ma non sarà probabilmente troppo spesso in campo, così non brucerà energie in tappe di medio basso livello. Perché ora lo status di Sinner è cambiato. L'obiettivo è quello di continuare a crescere, e partendo dal numero 4 è più difficile ma anche estremamente stimolante, con come obiettivo principale il raggiungimento di una finale in una prova dello Slam.

Jannik volerà a fine dicembre in Australia dove non disputerà tornei preparatori. Sinner sarà in campo dal 10 gennaio nella famosa e storica esibizione di Kooyong, dove un tempo (lontano) si tenevano gli Australian Open. Il 15 gennaio a Melbourne l'azzurro sarà in campo per il primo Slam del 2024, e chissà se finirà dalla parte di Djokovic o di Alcaraz. La finale è in programma il 28 gennaio, e il sogno è quello di rivedere un italiano nell'ultimo atto di uno Slam.

Poi Sinner si fermerà per una settimana e secondo il programma già reso noto sarà in campo a Marsiglia, torneo che scatta il 5 febbraio. La finale è in programma l'11. E se confermerà la sua presenza al torneo francese Jannik non sarà alla serata finale del Festival di Sanremo, dove Fiorello ha invitato ufficialmente gli eroi della Coppa Davis, ma considerata anche la vicinanza potrebbe magari essere presente nel battesimo del Festival 2024.

Successivamente l'azzurro sarà in campo a Rotterdam, per uno storico torneo indoor, un 500, che ha disputato già in questo magico 2023. Lo scorso febbraio perse la finale con Medvedev. Sinner salterà i tornei sul cemento di Doha e Dubai (un altro 500) per poi tornare in campo negli Stati Uniti, dove nel mese di marzo si giocheranno i primi tornei 1000 della stagione, due appuntamenti fondamentali, prima Indian Wells e poi Miami, in entrambi difende tanti punti. In California raggiunse le semifinali, in Florida è stato finalista.

10-12 gennaio: Kooyong (torneo esibizione)

15-28 gennaio: Australian Open

5-11 febbraio: Marsiglia

12-18 febbraio: Rotterdam

6-17 marzo: Indian Wells

20-31 marzo: Miami